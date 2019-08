PASO: ¿Qué pasa si no voto?

Jujuy al día® – Quienes no voten en las PASO deberán justificarlo ante la Justicia Electoral. Cuáles son las causas para no votar en las elecciones.

El voto es obligatorio, pero aquellos que no voten deberán justificarse ante la Justicia Electoral.

El 11 de agosto se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la que los ciudadanos argentinos de todo el país elegirán a los candidatos que competirán en las generales del 27 de octubre.

El voto es obligatorio, pero aquellos que no voten deberán justificarlo en el registro que confecciona la Justicia Electoral. Sin embargo, el hecho de no sufragar en las PASO no impide hacerlo en las generales de octubre.

Vale recordar que las primarias son obligatorias para todos los ciudadanos empadronados: desde los jóvenes a partir de los 16 años hasta los mayores de 75. Asimismo, los extranjeros que figuren en el padrón también están habilitados para votar.

¿Cuáles son las causas para no votar?

Encontrase a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación.

Encontrarse en el exterior.

Enfermedad, motivo de fuerza mayor (inundación, terremoto, etc.), denuncia de fallecimiento o funciones electorales.

Si el motivo es la distancia de más de 500 kilómetros del lugar de votación, el interesado deberá concurrir personalmente a una comisaría o dependencia policial para pedir un certificado que acredite la distancia del domicilio que figura en su DNI.

El plazo para tramitarlo es hasta las 18 de este domingo. A partir de este domingo, tienen 60 días para concurrir a la Secretaría Electoral con el certificado.