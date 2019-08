Grave maltrato a joven discapacitado: “para nosotros fue un intento de homicidio”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Federico Hansen, hermano de Lucas Hansen, el joven con discapacidad que fue golpeado por su cuidador, se refirió al cambio de carátula solicitado por el Fiscal de la causa, apuntando que es lo que la familia solicitaba.

Al respecto, Federico Hansen expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que este pedido de cambio de caratula “lo recibimos de la mejor forma ya que pedimos esto el lunes cuando nos constituimos como querellantes en la causa, porque para nosotros fue un intento de homicidio por las intenciones y su condición como cuidador. Le dimos nuestra confianza, porque supuestamente se dedica a esto, y estaba encargado de cuidar a mi hermano, y creemos que la alevosía es mayor”.

Sobre la selección de este sujeto para cuidar a su hermano, recordó que “cuando mi madre necesita un cuidador domiciliario lo pide a conocidos. Estoy en un grupo de 120 personas voluntarias y si no podemos ayudarla solicita personas a través de las redes sociales. Hay una página en Facebook de cuidadores domiciliarios. Creo que esto llegó de boca en boca, alguien le dijo a mi madre que conocía a alguien, y cuando vino lo hizo con referencias, además diciendo que lo conocía a Lucas de la institución a la que asiste. Nunca podríamos haber sospechado esto; instalamos cámaras por los robos y nos dimos con esa novedad”.

Hansen señaló que este tipo de hechos mostró la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. “Por eso pedimos al Fiscal que tome una medida ejemplificadora, para que eso no vuelva a suceder. Yo me dedico al cuidado domiciliario, a la atención de personas con discapacidad en una fundación donde hacemos recreación para estas personas, y esto tiene que servir para que no sea en vano lo que mi hermano sufrió”.

“Tiene que servir para que no vuelva a suceder, para que las personas que sufran puedan saber que pueden avisar y que serán escuchadas”.

Sobre el estado general de su hermano tras los hechos, comentó “quedó muy asustado. Como secuela física tiene una mayor espasticidad en su cuerpo, por el mismo miedo, tiene los músculos más tensionados, se sobresalta de noche, cuando abrimos la puerta de su dormitorio se sobresalta y lógicamente no está bien, por más que toda la familia le brinda su apoyo y contención”.

Indicó que tras lo sucedido “siempre tuvimos el apoyo de la Dirección de Inclusión de las Personas, de parte de Yamila Gutiérrez, nos dio la colaboración de su equipo técnico profesional. La idea era que se presentarían como querellantes. Necesitamos todo lo que sume y que podamos trabajar en conjunto; estamos a disposición porque lo necesitamos”.

Consultado sobre algunas palabras que le diría al agresor de su hermano, Federico Hansen expresó “nada, lo único que le pido a Dios todas las noches es que lo perdone, es lo único que le puedo pedir a Dios”.

“Pude hablar con él y consultarle, él no sabía qué decirme cuando le dije que sabía que goleaba a mi hermano. Dio gracias a Dios que no reaccioné de mala forma. Lo único que le pido es que le pida perdón a Dios, perdón a Lucas para salvar su alma. Todos podemos cometer errores, pero lo que hizo tiene que pagarlo. Tiene consecuencias todo lo malo que uno hace”.