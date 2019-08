HORÓSCOPO PARA AGOSTO 2019

Este es el mes de LEO: Leo está gobernado por el astro rey de nuestro sistema solar, por eso simboliza la autoridad, el poder, la nobleza, lo elevado, lo brillante, lo destacado y, como la estación que le corresponde, es generoso y creativo.

Por consultas: astrologamarga@gmail.com

ARIES:

Amor: en cuestiones de amor eres uno de esos signos bastante apasionados. Amas de una forma que se siente en todo momento. Pero esto puede dar paso a situaciones de celos que son realmente indeseables. En algunos casos llegas a confundir las diferencias entre amar y poseer. Debes tener en claro que es totalmente diferente.

Salud: puede que el estrés sea una de las cosas que siempre te dé muchos problemas ahora. Necesitarás tener muchísima calma para afrontar la vida. Esto no tiene por qué ser una carrera. Este estrés es lo que puede detonar otras enfermedades algo complejas. Mantente con una mente siempre sana.

Trabajo: en ciertas ocasiones puedo percibir que no estás dando todo de ti. Y la verdad es que esto puede llegar a ser un poco triste. Sobre todo, conociéndote a ti mismo que siempre das lo mejor. Pero algo está sucediendo con tus energías. Si no es el lugar correcto para ti es mejor que cambies de aires. En este mes te verás favorecido.

Dinero: piensas en muchas ocasiones solo en el dinero. El dinero es una de las cosas que te causa más conflictos en el día a día. Siempre estás buscando la forma de ganar muchísimo más. Pero no te estás centrando en las cosas buenas de la vida. A veces el camino es el que se disfruta más que la llegada. No hagas tan difícil el ganar dinero.

TAURO:

Amor: Tauro si alguien sabe dar amor eres tú. Eres uno de esos signos que hace que el otro se sienta completamente amado. Esto definitivamente que es un don. En el camino te has encontrado con personas muy diferentes. Que solo dan el mínimo. Pero no te desanimes, en este momento viene a alguien para ti que te lo dará todo, espera.

Salud: tu salud por lo general es bastante fuerte. Pero lo que te puede comenzar a molestar en este mes es un poco el insomnio. Y esto está estrictamente relacionado con las preocupaciones. Sueles preocuparte muchísimo por las cosas del día a día. Entonces en la noche lo que haces es pensar. Lo mejor es que despejes tu mente, y te hará avanzar.

Trabajo: en algunas ocasiones sientes que todo lo que das en tu trabajo para las demás personas no es suficiente. Eres un luchador incansable, de eso no hay la más mínima duda. Pero lo que necesitas es trabajar muchísimo más para hacerte notar. Este puede ser un proceso lento, pero al final será satisfactorio.

Dinero: el dinero en tu caso lo percibes de una forma un poco a la ligera. En ciertas ocasiones no siempre puede ser así. Esto quiere decir que en ocasiones te confías demasiado de personas que está en tu círculo directo. Y puede que esto no deje cosas muy buenas. De ahora en adelante necesitarás tener un ojo mucho más agudo.

GÉMINIS:

Amor: el amor para ti se ha vuelto una necesidad. En ciertas ocasiones sientes que nadie te ama, pero esto es totalmente falso. Sí existen muchas personas que están contigo y que te aprecian muchísimo. Pero necesitas un amor que sea mucho más vívido. Y en este momento llegarán para ti diferentes propuestas. Debes escoger la que más desees.

Salud: en cuestiones de salud estarás bastante bien. En el pasado tu situación en cuanto este tema no era la más favorable. Pero de la misma manera en la que has avanzado en el pasado podrás hacerlo ahora. No te rindas, este puede que sea un proceso algo largo. Pero merecerá la pena siempre al final de la jornada.

Trabajo: Géminis, tu ambiente de trabajo parecía que se mantenía hostil hace algún tiempo. Y te preguntabas siempre por qué era de esta forma. Y te comenzaste a dar cuenta que tú contribuías mucho en cuanto a esto. Ya que lograste cambiar esta situación, ahora debes mantenerte firme y no permitir que siga sucediendo.

Dinero: el dinero es algo que viene y va. Lo que te recomiendo es que ahorres bastante. Puede que para ti vengan momentos complejos en cuanto a lo monetario. Y la única manera de que el golpe no sea tan fuerte es preparándote para el futuro. No gastes tanto en cosas que realmente no necesitas. Crea planes para optimizar tu economía.

CÁNCER:

Amor: Cáncer, llega un punto de la vida en el cual necesitas avanzar. En relación al amor parece que tienes rencores pasados. Esto no te llevará a nada bueno, cuando dejes atrás todo esto es que tu vida será más plena. Viene un amor muy intenso en tu camino y que vivirás de forma especial. Pero si no perdonas no lo vivirás como deberías.

Salud: tienes una salud bastante buena. Esto no quiere decir que no te afecten enfermedades. Si logras recuperar con bastante facilidad. Lo que te puede molestar en este mes serían ciertos dolores de cabeza fuertes. La mejor forma de contrarrestar esto es durmiendo un poco más. Y alejándote del estrés.

Trabajo: eres una persona que trabaja bastante. En ciertas ocasiones demasiado. Y por causa de esto parece que te estás perdiendo de un montón de cosas buenas de la vida. Lo que necesitarás en este momento será un equilibrio. Aunque no debes dejar de trabajar necesitas una válvula de escape.

Dinero: el dinero es una de las cosas que más buscas en todo momento. Pues esto es lo que te da mayor tranquilidad. Pero en ciertas ocasiones percibo que lo buscas de una manera incansable. Y te llegas a agotar demasiado. En lo monetario esto es algo que te da energías. Si lo llamas llegará cada vez más rápido.

LEO:

Amor: eres una de esas personas que siente con el corazón y el alma. Si hay a alguien a quién preguntarle qué es el amor tú eres la persona correcta. Pero en ciertos momentos necesitas dosificar los niveles de intensidad. Esto parece que quieres ir demasiado rápido en tus relaciones. Un poco de calma nunca estará de más.

Salud: tu salud es un tanto inquebrantable. Pero puede que comiences a tener un poco de problemas con la piel. Debes estar atento de un control médico. Hay algo que te puede estar haciendo algo de daño y debes retirarlo de tu rutina.

Trabajo: Leo, trabajar es una de las cosas que te causa mayor placer. En este momento lo estarás tomando como una vía de escape para situaciones de conflicto. Si tomas el trabajo como un pilar bastante importante en tu vida será muy bueno. Pues podrás avanzar bastante y crecer muchísimo en este ámbito.

Dinero: no sueles preocuparte tanto por el dinero. En ciertas ocasiones sueles ser una persona bastante desprendida. Pero a decir verdad esto es lo que te ha causado algunos problemas. Lo que necesitas de ahora en adelante es ponerte más serio mucho más con lo monetario. No aceptes proposiciones de todo el mundo, esto no es un juego.

VIRGO:

Amor: el amor para ti es una de las mejores cosas que puede existir. Eres una persona que sabe cómo amar. Pero no siempre han sabido comprenderte en cuanto a este tema. Lo mejor para ti puede ser alejarte un poco. Para así explorar mejor tus posibilidades. La soledad nunca es mala cuando se toma de buena forma.

Salud: en cuestiones de salud puede que comiences a tener problemas con tu ánimo. Quizá alguna depresión leve que si no se trata puede ser mucho más alta. Lo que necesitas de ahora en adelante es buscar medios para poder tener mayor felicidad. Busca una forma de alejarte de lo que te crea conflicto.

Trabajo: en cuestiones de trabajo necesitarás ponerle mucha más alma a lo que haces. Parece que lo que estás haciendo en este momento es por costumbre. Y esto es lo peor que puede suceder. Necesitarás encontrarle algo bueno a tu empleo para que continúes con él.

Dinero: eres una persona que necesita dinero. Pero debes buscar formas mucho más eficientes de conseguirlo. No puedes estar pensando que todo cae del cielo. Tú eres una persona que puede decidir cuánto vas a ganar. Y esto tiene que ver con cuánto quieres trabajar. Entre más lo hagas más próspero serás.

LIBRA:

Amor: eres una persona que cree fuertemente en el amor. Esto es lo que te ha llevado a sentir las mejores cosas del mundo. Y en este punto es excelente que comiences a darlo. Llegará una persona a tu vida que te enseñará cómo es el amor verdadero. Será algo completamente nuevo para ti y debes aprovecharlo.

Salud: en este punto necesitarás mucho apoyo de personas cercanas. Tu salud no es una de las cosas más estables que puedes tener en este momento. Lo que debes hacer es quitarte de tus hombros mucho peso. Cuando esto se dé de esta manera te darás cuenta cómo tus padecimientos desaparecen.

Trabajo: en cuestiones de trabajo puede que sea lo más estable que tienes. No puedes perder el empleo que tienes en este momento. Es lo que te mantendrá atado a la cotidianidad y es lo que te permitirá tener una vida diferente. Así que tranquilo, porque aunque este no sea el mejor momento para cambiar de trabajo, ya llegará.

Dinero: en cuestiones de dinero eres una persona que no se preocupa demasiado por esto. Y a decir verdad es bastante bueno. Las cosas buenas de la vida están en otros sitios. Y esto lo has aprendido completamente. Pero necesitarás buscar la forma de ser una persona mucho más próspera en cuanto a dinero.

ESCORPIO:

Amor: Escorpio eres uno de esos signos que ama pero es un poco ambivalente en cuanto a este tema. En un momento puedes darlo todo, pero al otro crees que no es tan necesario. Mantenerte

En una misma línea será valioso en estos momentos. No siempre puedes estas divagando tanto. Busca una manera de llegar a las personas, pero desde la honestidad.

Salud: eres una persona con buena salud, pero no tienes que confiarte demasiado de esto. En ciertas ocasiones te pueden llegar a molestar cosas referentes al estómago. Lo que necesitas es cuidarte en esto. Se puede revertir con facilidad si lo abordas a tiempo.

Trabajo: el trabajo para ti es muy importante. Las personas de este signo siempre necesitan

Estar ocupado algo que los ayuda mucho. Y en tu caso es el trabajo. Situaciones familiares serán algo complejas, pero podrás afrontarlo muy bien.

Dinero: no te preocupes ya tanto por el dinero. De ahora en adelante te vendrán algunas propuestas interesantes de asociaciones. Esto es lo que dará pie a una liquidez monetaria importante. Pero debes de estar seguro de con quién te asociarás.

SAGITARIO:

Amor: Sagitario, el amor parece que no es una de las cosas que te importen tanto. Pero a decir verdad las personas no pueden vivir sin amor. Siempre es necesario tener esto en la vida. Deja de negarte a las posibilidades y te darás cuenta de lo satisfactorio que es el amor.

Salud: en cuestiones de salud puede que en este mes tengas algunas situaciones en cuanto a la mente. Ciertas cosas tendrás que poner atención y deberías atenderlo a tiempo. No puedes dejar que pase demasiado tiempo. Parecerás un poco disperso, pero podrás solucionarlo.

Trabajo: eres una persona que trabaja bastante. Pero en ciertas ocasiones parece que es demasiado. Lo que necesitas es un punto medio entre las cosas de rigor y algo que te haga feliz. Aunque el trabajo te hace feliz te causa un poco de estrés. Lo que necesitas es relajación.

Dinero: el dinero siempre es importante, pero debes encontrar una forma de ganarlo sin desgastarte. Muy pronto vienen proposiciones de personas cercanas a ti. Lo que necesitas es aceptar la que esté más relacionada con tus intereses. Esto es lo que te dará mayor liquidez.

CAPRICORNIO:

Amor: Capricornio, en algunos momentos puedo percibir que te cuesta abrirte al amor. Esto tiene que ver con situaciones pasadas que han sido complejas. Pero no debes hacer de esto una regla. Busca la manera de establecer lazos con personas que te den muy buena vibra energética. En este momento llegará alguien a ti con estilo como a ti te gusta.

Salud: en cuanto a la salud para este mes puedo ver que estás un poco decaído. Esto está relacionado con las energías y las ganas de hacer las cosas bien. Puede que comiences a tener bajones en momentos que no debería haberlos. Y necesitarás activarte tanto mental como físicamente para poder avanzar.

Trabajo: en el trabajo definitivamente eres una persona que sabe lo que quiere. Aunque puede que tengas altos y bajos en cuanto a este tema tienes una ruta trazada. Puede que comiences a cuestionarte si es correcto lo que crees. Y aunque no te lo parezca será valioso. Esto te hará darte cuenta que tu camino es el correcto.

Dinero: el dinero llega a ser una de tus preocupaciones más importantes. Pero ya esto tiene que ser parte del pasado. Lo que necesitas hacer es cambiar un poco tu actitud. Esto es lo que te permitirá tener mejores energías. Y es lo que al fin y al cabo atraerá las buenas cosas

ACUARIO:

Amor: en cuestiones de amor eres una persona que está bastante abierta en cuanto a esto. Pero parece que tu energía es diferente de momento a momento. En un instante quieres darlo todo por el amor y en el otro no tanto. Lo que necesitas hacer es sincerarte un poco. Las señales deben ser únicas, pues confundes a las personas.

Salud: tu salud parece ser bastante estable. En el pasado algunas situaciones se presentaron con un poco de gravedad. Pero en este momento no será de esta manera. Lo único que te puede afectar un poco es algo del sistema respiratorio. Pero si lo atiendes a tiempo no será ningún problema mayor.

Trabajo: eres una persona que entiende bastante bien el valor del trabajo. Pero en este momento tu ambiente laboral no es el más idóneo. Lo que sin duda alguna te llega a alejar bastante de tus ideales. Tienes que organizarte y buscar la manera de encajar mejor en todo esto. No seas parte del problema, sé la solución.

Dinero: en cuestiones de dinero te comenzará a ir cada vez mejor. Eres una persona que usualmente tiene una visión del futuro bastante marcada. Y por medio de él es que llegarás muy lejos. No debes de confiarte en planes que son arcaicos. Lo que debes hacer es crear nuevas estrategias para conseguir el dinero.

PISCIS:

Amor: para el amor piscis eres uno de los signos que está altamente favorecido. Aunque en el pasado has tenido tus tropiezos en cuanto a este tema. Lo mejor es que te levantes y comiences a dar lo mejor de ti. Este es un momento en el cual debes amar con mucha fuerza para ser amado de la misma manera. No tengas miedo.

Salud: en temas de salud puede que comiences a tener ciertas complicaciones. Por lo general tienes una salud bastante buena. Pero en estos momentos debes de cuidarte del estrés, si no lo haces luego será mucho más complejo.

Trabajo: para el trabajo veo que puedes tener una oferta muy importante. Este es un momento para que comiences a organizar un plan de vida a largo plazo. Pregúntate si en donde estás ahora crees que es lugar correcto. Si la respuesta es no, es el momento perfecto para cambiar de aires. No te quedes en donde no sientas que no crecerás.

Dinero: para ti el dinero ya no será un problema. Luego de que tomes una decisión importante este vendrá de una excelente manera. Lo que debes hacer es siempre pensar en el futuro. No gastes más de lo que vas a ganar. En primera instancia puede que te deslumbres un poco. Pero necesitas entereza para afrontar los cambios.