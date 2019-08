Habló la madre del joven con discapacidad que era golpeado por su cuidador: “cuando lo vi, casi me muero”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, María Arce, madre de Lucas, el joven con discapacidad que era golpeado por su cuidador, habló sobre el caso y brindó detalles de las terribles agresiones que este sujeto le propinaba a su hijo.

En declaraciones exclusivas al diario JUJUY AL DÍA®, María Arce comentó, “hace un mes contraté un cuidador domiciliario, y hace un mes empecé a notar falta de dinero en casa. Mi hijo mayor me prestó 5 mil pesos y también se perdió. Empecé a sospechar y busqué instalar cámaras de seguridad. Hace dos días –por el miércoles- salí a media cuadra de casa y cuando volví el portón estaba cerrado con llave. Eso me extrañó mucho porque no tardé más de tres minutos en ir y volver, y como fui cerca, no llevé mi cartera”.

“Cuando regresé advertí que me faltaban 2 mil pesos de los 4 mil que tenía y decidí instalar cámaras de seguridad para ver qué sucedía, cómo se perdía mi dinero”.

Agregó “Lucas vive solamente conmigo y la única persona que entraba era el cuidador. El jueves a la mañana fui a la farmacia, porque hasta remedios me robaba, y mientras esperaba vi por la aplicación en mi teléfono celular las cámaras, y veo al cuidador entrando a mi habitación y revisar mi cartera y billetera”.

“Busqué a mi hijo mayor y, antes de entrar a casa, volví a ver las cámaras y vi cuando le tapó la cabeza con la almohada a mi hijo discapacitado, que estaba en cama”.

María Arce comentó que Lucas, “está postrado, tiene parálisis cerebral severa, es cuadripléjico, tiene nivel de conocimiento de una persona de dos años, es un niño en el cuerpo de un hombre”.

Prosiguiendo con su relato, señaló, “cuando veo que lo están golpeando, casi me muero. Le puso una almohada en la cabeza y le dio puñetazos. En otro momento lo golpeó con un toallón, luego lo golpeó en las piernas cuando estaba dormitando”.

“Me quería morir, porque compré la cámara para determinar si me robaba y descubrí que mi hijo fue maltratado por la persona que lo cuidaba”.

La mujer indicó que, tras ver lo que pasaba, fue a una seccional y allí “mostré los videos y la Oficial que estaba a cargo fue con otros efectivos a casa y lo detuvieron. Mi hijo mayor estaba con él y confesó todo. Lo detuvieron, hice la denuncia formal por los hechos, y presenté pendrives con más grabaciones de maltratos”.

“Es de terror esto, ver lo que vi, él –por su hijo- no tiene marcas de los golpes porque el cuidador era pícaro, ponía la almohada y lo golpeaba”.