Gerardo Morales: “lo que más conviene a los intereses de Jujuy es que Macri siga siendo el presidente”

Jujuy al día® – A días de las elecciones primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló al respecto y manifestó su apoyo al Presidente Macri. Además, criticó algunos de los anuncios de la fórmula Fernandez-Fernandez. También

También se refirió a la producción de aceite medicinal de cannabis, proyecto que está en pleno desarrollo, y adelantó que Jujuy contará con una nueva cárcel

Gerardo Morales manifestó “acá Jujuy ya definió quien gobierna, el Frente Cambia Jujuy. Me toca seguir siendo gobernador los próximos 4 años después del 10 de diciembre, y los jujeños debemos pensar en los intereses de Jujuy”.

Señaló que “lo que le conviene a Jujuy es un gobierno del mismo signo, porque Alberto y Cristina Fernández sería la vuelta al pasado. Ya ha dicho Alberto Fernández que lo primero que quiere hacer el liberar a Milagro Sala, pasar por alto todos los procesos judiciales y la justicia, para así volver al clima de caos, confrontación, al que el pueblo jujeño ha dicho que no”.

“Me parece que los jujeños debemos pensar en esto, y pensar en un Presidente como Mauricio Macri, que todo proyecto que le llevamos para Jujuy dice que sí, es un tema de razonabilidad, inteligencia, de interés común del pueblo jujeño. Lo que necesitamos es que siga siendo presidente Mauricio Macri para seguir dando pasos”.

Comentó “acabamos de tener una campaña turística, uno de los hitos turístico que no tuvimos en otros tiempos, la mejor temporada en años, en capital se empezó a llenar la hotelería y estuvimos al 100%, llenos los hoteles, entraron más de 800 millones de pesos que han traído turistas de otros lugares del país y del exterior que quedan en Jujuy. Y esto tiene que ver con que a Jujuy se lo ve de otra manera”.

“Entonces, volver al caos, al conflicto, a la pelea permanente en las calles, a los cortes, por eso hablamos de la UTA. Me molesta mucho que algunos referentes del gremio de la UTA están acostumbrados a la metodología de Milagro Sala y la Túpac, de los cortes de puentes, rutas, de muchas situaciones que no vamos a permitir los jujeños, debemos cuidar la paz que hemos logrado”.

Sostuvo “ese es el camino que hay que definir y poner en debate en el pueblo jujeño, es lo que está en juego. Por eso hoy, y después de la decisión del pueblo jujeño el 9 de junio, lo que más le conviene a los intereses de Jujuy, para que sigamos creciendo y transitando este clima de paz, es que Mauricio Macri siga siendo el presidente de los argentinos”.

Aceite de cannabis medicinal de Jujuy

En otro tramo del diálogo con los medios, el gobernador Gerardo Morales se refirió a la producción de aceite medicinal de cannabis

Al respecto, Morales expresó “esto es para esos malintencionados que han hecho una campaña de desprestigio a esta política pública que hemos implementado y vamos a seguir. Obviamente que en nuestros planes podríamos llegar a tener la primera producción de aceite de cannabis jujeño en mayo o junio del año que viene, por eso estoy apurando el tema Zona Franca porque allí debe ir el primer laboratorio, la primera fábrica, y esto nos posiciona muy bien”.

Comentó que el lunes “hablé con el ministro Rubinstein y vamos a firmar un convenio con el Garraham porque estamos implementando también un Centro Científico y Tecnológico, asique Jujuy va a estar en punta en relación a la producción del aceite de cannabis”.

Agregó “me parece muy bien lo de las farmacias, pero ese es importado, que es muy caro, será mucho más caro que la producción que va a generar Jujuy, pero además tendremos una producción de alta calidad porque tenemos un buen plan con una trazabilidad del producto, y no sabemos cuál será la calidad de los productos que se venderán en las farmacias, pero todos serán productos importados, pero la primera producción nacional la vamos a tener en Jujuy y avanzaremos en este proyecto”.

El gobernador indicó que “hasta fin de año tendremos 28 hectáreas de El Pongo solamente, tenemos previstas 700 hectáreas y estamos trabajando con los pequeños productores de El Pongo en un plan para resolver una serie de situaciones estructurales pequeñas, y también está prevista la posibilidad en Chalicán y en otras fincas del Estado para que podamos tener una muy buena producción”.

“De acá no saldrá cannabis que no sea aceite de cannabis. Tendremos la primera producción del país, tendremos no solo producción de cannabis con destino medicinal sino la fabricación del aceite, y en mayo o junio tendremos el primer aceite fabricado para vender en el país”, aseguró.

Se construirá una nueva cárcel en Jujuy

En otro orden de cosas, el mandatario confirmó que están acelerando las tareas para comenzar con la construcción de una nueva cárcel para la provincia.

Señaló que la misma se edificaría en Chalicán, a la espera de que se cumpla el compromiso de la construcción de una cárcel Federal en Yuto.

Indicó que esta nueva unidad penal será provincial y será financiado con fondos nacionales y de Jujuy.

Según mencionó, en un mes o mes y medio estarían en condiciones de licitar la obra.