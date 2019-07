Nueva modalidad en la operatoria en época de poda

Jujuy al día® – Desde la dirección de Espacios Verdes, dependiente de la secretaría de Servicios Públicos, se recordó la modalidad para esta práctica y advirtió sobre la intervención en las especies arbóreas. Ya se encuentra habilitado el formulario en la página web de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, www.sansalvadordejujuy.gob.ar por lo que desde hoy se podrá completar el formulario de solicitud en la página web del municipio, agilizando el trámite.

En ese contexto, Carlos Hansen, director de Espacios Verdes, aseveró que la época invernal es la fisiológicamente adecuada para realizarle las podas de formación o de despeje de cables de servicios de luminarias en toda la ciudad, “teniendo en cuenta que el Código Civil de la Nación, donde se especifica que cualquier elemento que interrumpa el funcionamiento de la vida del vecino, a menos de 3 metros de la medianera, puede generar algunos reclamos”. Asimismo recordó que “el vecino es el responsable del árbol que está en su vereda, un bien privado de uso público, al igual que la vereda y para realizarle cualquier acción al árbol hay que dirigirse a la dirección de Espacios Verdes presentando el formulario para solicitar las podas o extracción en el caso de que haya algún problema”.

En este caso aclaró que, a través de: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/poda se podrá iniciar el trámite ya que se encuentra on line el formulario. Luego el personal de la dirección de Espacios Verdes se apersonará al domicilio a realizar la inspección correspondiente y luego se le brindará el formulario con la autorización, o no, porque en algunos casos no es necesario que poden o extraigan. “El vecino estaba acostumbrado a que años antes se podaba el árbol en esta época, al respecto aclaramos que no siempre es necesaria esta acción invernal, algunos años se puede saltear esa poda, sino puede ser perjudicial para el arbolado”.

Aquellos vecinos que tengan dudas sobre la poda, pueden acercarse a la dirección de Espacios Verdes, ubicada en el Edificio Municipal “9 de julio”, en el tercer piso, para solicitar esa autorización, ya que en caso que se detecten procesos de poda o extracción, sin la debida autorización son pasibles de infracción.