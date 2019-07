Jujuy: plantean la obligatoriedad del testeo de hepatitis virales

Jujuy al día® – En el marco de una jornada de concientización realizada durante la semana por el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis Virales, organizada conjuntamente entre la Fundación Sayani y el Instituto de Seguros de Jujuy, nuestro medio dialogó con Patricia Gallardo, profesional de la fundación, quien habló de la prevalencia de esta enfermedad, los riesgos de no realizarse los testeos, y la necesidad de plantear en debate la obligatoriedad de estos análisis.

Acerca de la cantidad de personas afectadas por estas enfermedades en Jujuy, Patricia Gallardo expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “la prevalencia que se estima es del 1,4 al 2% de hepatitis C y 2,5 de Hepatitis B”.

Señaló que la población donde hay más casos “está en Valles y Ramal”, por ello “nosotros hacemos la búsqueda temprana para que realicen un tratamiento sino, lamentablemente, las consultas muchas veces son tardías, cuando el hígado tiene algún daño como la cirrosis o cáncer de hígado”.

“Hay más de 400 millones de personas que tienen la enfermedad y más de 300 millones que no la conocen a nivel mundial, por eso el lema de este año a nivel mundial es encontremos los millones que aún no lo saben, porque estamos buscando ya que si uno no pide un laboratorio específico de hepatitis no va a saber si tiene o no una hepatitis viral, hablamos de los virus de hepatitis A, B y C”.

Respecto a qué franja etarea es la más afectada en Jujuy, Gallardo sostuvo “en Jujuy, y en Argentina, la población más afectada es la adulta. Hay menos casos en niños porque para la hepatitis B se hace todo un testeo durante el embarazo y se evita nacimientos con este virus. Pero la hepatitis C se debería hacer en el control prenatal en las embarazadas porque hoy hay niños en el mundo que están haciendo un tratamiento curativo de hepatitis C”.

“Hoy es la población claramente adulta y después de los 60 años, porque el hígado no da síntomas y las hepatitis no dan síntomas, la mayoría de los casos y las personas consultan cuando ya hay daño hepático que aparece después de 15 a 20 años de evolución de la enfermedad, por eso se recomienda que cualquier persona se haga los tests de hepatitis virales porque A y B tienen vacunas y C tiene cura”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la profesional si sería necesario que estos estudios sean obligatorios, por ejemplo, a la hora de solicitar algún carnet o para iniciar estudios, a lo que respondió “abogamos que se sume en el carnet de conductor, en el carnet sanitario, que sea parte del control de la embarazada, en el caso de la C, que se haga en forma obligatoria, que sea una decisión política, en políticas de salud, estaría muy bueno”.

“Esto ya se presentó en el 2016 a la comisión de salud de diputados, vamos a volver a presentar después de dos años a ver si podemos llegar a que esto se tome como una decisión más fuerte y lo podamos implementar para que toda la gente puedo hacer esto”.