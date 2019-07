Insólito: en Jujuy, una lista pidió que haya dos boletas de la fórmula Fernández – Fernández

Jujuy al día® – En diálogo con este diario, uno de los apoderados del Frente Juntos por el Cambio en Jujuy, Matías Luna, explicó el insólito planteó presentado por una de las tantas listas de precandidatos dentro del PJ jujeño.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Matías Luna comentó “el proceso está avanzando bastante tranquilo, pero ayer –por el martes- hubo novedades. Se hizo un planteo de parte de una lista interna del PJ, una lista que no tiene la autorización expresa para ir pegada a la fórmula presidencial Fernández- Fernández, y en su planteo solicitaba que las categorías de presidente y vice se encuentren individualmente dentro de todos los cuartos oscuros”.

“Esto generó rechazo, no solo por el Frente Juntos por el Cambio, sino por parte de otras listas internas de ellos”.

Agregó “el entendimiento es que si le negaron la posibilidad de pegarse sería hasta torcer la voluntad de Nación al ponerla individual y también el hecho del gasto que genera imprimir más boletas, presentar boletas cortas separadas. En este entendimiento presentamos el rechazó con antecedentes que en otras provincias ya se habían realizado”.

Sobre si la intención del pedido radicaría en tener dos boletas de la misma fórmula presidencial de su frente, explicó “exactamente, pretenden que esté por un lado la boleta Fernández – Fernández sola, y por otro lado esta boleta, pero con la lista que se le autorizó individualmente, lo cual lo puede llevar al ridículo de que terminemos encontrando los cuerpos separados de diputados de presidente, unidos, generando una multiplicidad de boletas innecesarias”.

“Realmente el elector que quiere sufragar lo hace como quieres. Esto es casi insultar al elector, pensar que no va a sufragar si no encuentra el voto cortado previamente”.

Comentó “el pedido, en caso de rechazarse, si encontramos un cuerpo aislado que no corresponde que esté en el cuarto oscuro, debe sacarse por las autoridades de mesa porque no es un voto aprobado en el distrito, es uno aprobado a nivel nacional. Nosotros como apoderados, como Frente electoral, tenemos la obligación de solicitar la autorización para adherirlo a otra boleta, pero no sé puede llevar de manera individual en el cuarto oscuro”.