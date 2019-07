Inscriben para los Juegos Jujeños

Jujuy al día® – Hasta el viernes 26 de julio a las 20 horas se inscribirá a las personas interesadas en participar de los Juegos Jujeños clasificatorios a los Juegos Nacionales Evita organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, en disciplinas de conjunto e individuales en distintas categorías.

Desde el organismo se informó que por única vez y ante la solicitud de distintas instituciones locales y del interior de la provincia, para el registro de la inscripción las y los deportistas deberán presentar como documentación excluyente la Lista de Buena Fe y fotocopia de D.N.I.

En tanto que la ficha médica (permitiéndose la requerida anualmente en los establecimientos educativos) deberá ser presentada al inicio de la competencia en la etapa local, y la ficha médica oficial de los Juegos Nacionales Evita extendida por la Agencia de Deporte Nacional para la etapa regional, de no hacerlo en esa instancia las y los deportistas no podrán participar.

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores de Capital podrán inscribirse en las oficinas de la Secretaría de Deportes y Recreación, ubicada en Av. Senador Pérez N° 208 de 7 a 13 hs. y de 14 a 20 hs., o por consultas a los teléfonos 0388- 4221310 / 09, en tanto que para deportistas del Interior, podrán hacerlo en las diferentes Direcciones de Deportes de municipios y comisiones municipales.

Para Juvenil, habrá inscripción para las siguientes categorías y disciplinas: Categoría sub 14 Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3×3, Cestobol femenino, Fútbol 11 masculino y 7 femenino (2005, 2006, 2007), Ciclismo, Ciclismo de Montaña (2005, 2006), Gimnasia Artística Masculina (2005, 2006, 2007), Gimnasia Artística Femenina (2005, 2006, 2007, 2008), Gimnasia Rítmica Infantil (2007, 2008), Gimnasia Rítmica Juvenil (2005, 2006), Hándbol, Hockey (2005, 2006, 2007), Judo, Lucha (2005, 2006), Natación (2005, 2006, 2007), Patín Artístico (2007, 2008), Tae-Kwon-Do (2005, 2006), Vóleibol Playa (2005, 2006, 2007), Trampolín Infantil (2007, 2008) y Juvenil (2005, 2006).

Categoría sub 15: Básquet 5×5 (2004, 2005), Karate, Vóleibol, Levantamiento Olímpico, Tiro y Tenis de Mesa (2004, 2005, 2006).

Categoría sub 16: Acuatlón, Ajedrez, Básquet 3 x 3, Boxeo, Ciclismo, Fútbol 11 masculino y 7 femenino, Hándbol, Hockey, Pelota Paleta, Rugby masculino (2003, 2004).

Categoría sub 17: Atletismo (2002, 2003, 2004), Básquet 5×5, Vóleibol (2002, 2003).

Categoría Adultos Mayores: Ajedrez, Newcom, Sapo, Tejo, Tenis de Mesa, Pádel y Orientación (Hasta 1959).

Personas con Discapacidad: Categoría Sub 14 Atletismo (2005, 2006, 2007), Categoría Sub 16 Atletismo (2003, 2004), Básquet 3×3, Natación Adaptada (2003 al 2007). Categoría Sub 18 Atletismo (2001, 2002), Boccia, Goalball, (2001 al 2006), Tenis de Mesa (2001 al 2004) y Vóleibol sentado (2001 al 2005).