Nuevas instancias regionales del certamen Pachamama Joven y Juegos Culturales

Jujuy al día® – El Ministerio de Cultura y Turismo a través de su Secretaría de Cultura informó que se llevaron adelante durante la jornada del 19 de julio, en la Casa de la Cultura de la ciudad de San Pedro de Jujuy, la instancia Regional 3 del Certamen Pachamama Joven y Juegos Culturales Evita.

La jornada se inicio pasadas las 17 horas y se presentaron las disciplinas Canto solista y Conjunto Musical, El jurado estuvo compuesto por Enzo Dorado, Amaranta Quinteros Toro y Diego Trujillo y resultaron ganadores de en la disciplina: conjunto musical, OUR WAY , Canto Solista (Categoría Sub 18) Ramiro TARIFA y en Canto Solista (categoría sub 15) Nahiara Herrera.

Por otra parte, en Maimará se realizó el 21 de julio en el Salón de Actos de la Escuela Primaria, las presentaciones de las disciplinas parejas de danza, canto solista y teatro de la región de Quebrada de Humahuaca.

El jurado estuvo integrado por: Mariana Erazo Zelaya, en representación de la Secretaría de Cultura, Manuel Ortega Secretario de Cultura y Turismo municipal y Marta Ocsa Choque por la comunidad de Maimará.

De esta instancia resultaron ganadores: Lautaro Escobar y Karen Benavidez de la localidad de Humahuaca en la disciplina Danza Sub 18. Sol Díaz y Micaela Benavidez también de Humahuaca sub 15, en la disciplina Canto Solista Categoría Sub 18, Waira Sanchez de la localidad de Uquia.

En Teatro resultaron seleccionadas, Noe Sachero Etle, Ariadna Abalos Lloveras y Maria Mendez Medero con la obra teatral Agro QUEEEEE?????!!!!! de Humahuaca.

Cabe destacar, que por decisión del Secretario de Cultura Luis Medina Zar, y contemplando las dificultades para participar de las regionales en las distintas localidades de la región Puna y Yungas, se dispuso abrir la convocatoria a todos los participantes, el día 27 de julio a partir de las 14 hs en Plaza Vilca del Teatro Mitre, donde se realizará una instancia regional adicional, para que todos puedan participar, sin distinción de la región a la que pertenecen.