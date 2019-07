Se reciben las postulaciones a los “Premios San Salvador”

Jujuy al día® – En el marco de una nueva edición de la entrega de los Premios San Salvador, a desarrollarse el martes 6 de agosto a las 11 horas en las instalaciones del Centro Cultural “Éxodo Jujeño” de calle Bahía Blanca Nro.59 del Bº Coronel Arias; las postulaciones a las estatuillas podrán ser presentadas hasta el 24, de 8 a 13 y de 14 a 19 horas en primer piso, de avenida El Éxodo Nro. 215.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se convocó a presentar las postulaciones a los Premios San Salvador, edición 2019, en reconocimiento a ciudadanas y/o ciudadanos y/o instituciones locales cuya tarea cotidiana es innovadora significativa y trascendente para la comunidad.

Entre los rubros para las postulaciones se encuentran: Labor ciudadana; Humanitaria, Cultural; Deportiva; Instituciones Intermedias; Labor Empresarial y Profesional.

Las postulaciones no deben ser en forma individual, sino presentadas por una organización u organismo no gubernamental radicado o no en la ciudad.