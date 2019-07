Nueva función de Autocine en Ciudad Cultural

Jujuy al día® – El Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas, a través de “Alturas Móvil” brindará una nueva función de Autocine a beneficio de la Fundación “Fermín Morales”.

Este viernes a las 22 hs. en el predio de Ciudad Cultural se realizará una nueva función de Autocine con una propuesta muy divertida. La entrada será un alimento no perecedero, alcohol en gel o barbijos y lo recaudado será destinado a la Fundación Fermín Morales, institución sin fines de lucro que contiene a niños y adolescentes con cáncer como así también a sus familiares durante el tratamiento y recuperación. Será de suma importancia que los espectadores acudan con sus donaciones para ingresar a la función.

En esta oportunidad se proyectará el cortometraje “Esa lana es mía” del director Duilio Gatti, producción animada que participó de la Competencia Cortos NOA en la Edición 2018 del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Luego del corto, continuará la película argentina “Casi Leyendas” del director Gabriel Nesci, film que fue seleccionado y brindado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y con quien el Ente Autárquico del Festival firmó un convenio interinstitucional a partir del cual la Academia brindará las películas para las funciones de Autocine del año, asegurando de este modo contenido nacional y de calidad.

Los espectadores podrán disfrutar de la proyección al mejor estilo retro: desde sus autos y sintonizando el audio de la película en la radio. Para aquellos que no asistan en vehículo, habrá un sector habilitado con sillas, los espectadores deberán llevar su celular y sintonizar allí el audio, por lo que se recomienda llevar auriculares y tener la aplicación de radio instalada.

El cupo para autos será de 100 y las puertas del predio se abrirán a las 21 hs., quienes no puedan ingresar al playón podrán hacerlo al sector de sillas, por lo que será importante llevar auriculares para acceder al audio de la proyección.

SINOPSIS

“Esa lana es mía” (Animación)

Una oveja descubre que su dueña está haciendo algo con la lana que le quita y quiere llegar al fondo del asunto.

“Casi Leyendas” AP+13

Axel, un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero, por misteriosas razones, nunca lo logró. Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier, un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas, un presumido y mujeriego abogado que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y, de paso, intentar solucionar sus calamitosas vidas.

Sobre Alturas Móvil…

Alturas Móvil es un programa del Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas que representa la posibilidad de llevar el séptimo arte fuera de las salas tradicionales. Para ello, cuenta con una camioneta equipada con una pantalla inflable para realizar proyecciones al aire libre y una antena que permite realizar funciones de autocine. El cine es considerado una poderosa herramienta de integración social y cultural que fomenta la conciencia crítica e identidades culturales y sociales, por ello la importancia de su difusión y democratización.