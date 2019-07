“No estamos viendo ningún proyecto que tenga que ver con nocturnidad, y no creo que se de en estos tiempos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el diputado Néstor Sanabia se refirió al planteo de los empresarios de boliches bailables sobre modificar parte de la ley de nocturnidad.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Néstor Sanabia expresó “antes que nada, debo aclarar que, en la Legislatura, hoy, no estamos viendo nada de la ley de nocturnidad. No hay ningún pedido de nadie, pero tengo que admitir que me escribió el presidente de la Cámara para una reunión que no se hizo todavía”.

“Respecto a los menores de edad, lo debatimos en su momento con varios legisladores y hubo mucha oposición al tema. Es más, en el punto de dejarlos en la época de elecciones de Reina porque van a un local bailable en las elecciones y son menores de edad, hoy pasa eso, y enmarcado en la ley entorno a la FNE. Hasta en ese punto tuvimos controversias porque muchos decían que no, pero hoy en cualquier local donde se hace la elección reina, ingresan menores de 16, o padres con sus hijos más chicos para ver a su hermana y no se podría prohibir eso, pero sí la prohibición de venta de alcohol, eso lo hicimos”.

Agregó “planteamos a los locales bailables que podríamos tratar de ver un piloto para que entren menores, pero no vender alcohol, pero ahí te decían todos que no, eso es irrisorio”.

“Lo hemos debatido, hay diferentes posturas. En mi caso, opino que no debería haber venta de alcohol, y ahí no estaría mal debatirlo, pero la mayoría planteaba dejar entrar a menores y se le pondría una pulsera al menor que va a entrar, pero no nos mintamos, no se puede hacer. Por ejemplo, vos vas conmigo y tenés 23 años y yo 15 años, y como tengo pulsera no me pueden vender alcohol, pero vos compras y consumo, es muy difícil de controlar”.

Consultado por este diario sobre uno de los fundamentos del titular de la Cámara quien aseguró que el ingreso a menores a los boliches reduciría las fiestas clandestinas, Sanabia consideró que “hemos notado estas fiestas clandestinas. La verdad que es todo para analizar, no lo charlamos en la comisión. Hay fiestas clandestinas en diferentes lugares donde te dicen que hay un cumpleaños, pero es mentira, invitan a decenas de personas, van, no te cobran entrada, pero sí bebidas y es un negocio”.

Por otra parte, el legislador se refirió a la extensión horaria, también planteada por la Cámara. “Cuando hicimos el cambio de nocturnidad, primero dijeron que iban a cumplir varias reglas, que hoy no todo el mundo cumple, hay que cumplir las reglas de la ley. Por ejemplo: tener los dispensers de agua, las playas de estacionamiento, la iluminación y las cámaras, y ya pasaron varios años de la ley. Se mermaron los afters, pero muchos en el debate también plantearon el tema de matiné, dijeron que en 6 meses iba a haber matiné para que puedan ir, pero no se ha hecho”.

“El tema de conductor responsable también, muy flojos la mayoría, no digo todos, pero nosotros miramos mucho los locales bailables de capital que tienen mucho control, quizás porque tienen mayor volumen de gente, pero pensemos en el local bailable de La Quiaca u otra ciudad, no hacen cumplir las normas”.

Añadió “respecto a algunas fechas especiales, en lo personal, estamos de acuerdo que haya una hora más en Navidad o Año Nuevo, que en realidad lo hacen lo mismo, pero en el debate casi todos se opusieron porque decían que seriamos flexibles ahí y no en otro punto. Algunos locales bailables han venido, estuvieron en el debate, los demás como no le importaba mucho no estuvieron preocupados”.

“Es el primer planteo que escucho que se ha hecho, pero recalco: no estamos viendo ningún proyecto que tenga que ver con nocturnidad, y no creo que se de en estos tiempos. Tenemos un montón de leyes en la Legislatura que faltan en educación, en diferentes cosas y debemos trabajarlos”.

Señaló “decían que íbamos a tener problema porque a la salida a 5.30, que terminaban chocando con quienes van a trabajar, decían que iba a haber problema en los colectivos con la gente tomada, ese fue un gran planteo y no hubo problemas, además antes muchos se iban caminando y ese es un tema de seguridad que ha cambiado”.

“Otro tema que vemos con preocupación por más que el Ministerio de Seguridad trabaja en eso, es que en muchos lugares se van todos los grupos en moto y camionetas a poner música, lugares como a la vuelta de un conocido supermercado de Coronel Arias, en una vereda cerca de un boliche bailable y un motel, se llena de gente. En Los Perales, algunos dicen que mientras no vengan al centro mejor dejarlos ahí, y no es así, merece un control”.

Comentó “cuando trabajamos este proyecto lo hicimos con tolerancia cero, ha funcionado porque ha mermado, la gente se cuida, y aparecieron trabajos alternativos que no están regulados por la ley que lo podrían llamar ‘conductores momentáneos’ porque van en moto, te buscan y te llevan. Para mí no está mal en el sentido que está buena la idea, pero no está regida, diferente es lo de Tucumán donde me dijeron que sí hay la normativa en su municipio, se anotan las dos personas que están en moto, registran quién va en el auto quién vuelve”.

Mencionó “lo charlamos entre varios legisladores y está interesante, por lo menos para verlo, en Tucumán lo tienen reglamentado, pero no digo que lo vamos a trabajar, pero si hay un trabajo así con las motos, clandestino, no podríamos no verlo, está existiendo y es un peligro porque no sabes quién viene y quién no, no está regulado, y además no le quita el trabajo a nadie, lo vamos a ver”.