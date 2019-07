Jujuy espera la aprobación de las reformas a la ley de maltrato animal para su adhesión

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la diputada provincial Victoria Luna Murillo, se refirió al importante paso que se dio en Nación, más precisamente en el Congreso, que acerca cada vez más a la sanción de la modificación a la ley que prevé importantes penas contra el maltrato animal.

Indicó que Jujuy deberá adherir a esta ley una vez sancionada, pero complementarla con la ley provincial, ya que ambas sumarán en pos del bienestar de los animales y mascotas.

Victoria Luna Murillo

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Victoria Luna Murillo expresó “en la Cámara de Diputados de Nación se ha dado dictamen a varios proyectos que se presentaron, que estaban en la comisión de legislación penal y en la comisión de legislación general, para producir una reforma en lo que tiene que ver la ley 14.346 que habla sobre el maltrato hacia los animales”.

“Esta ley data del año 1954, hay una necesidad importante de adaptarla a nuestros tiempos con respecto a varias situaciones que son de público conocimiento, no solo en la provincia sino en todo el país, respecto al maltrato hacia los animales o diferentes actos de crueldad a los animales que son de compañía. Lo que se hizo días atrás, precisamente el día martes, en la Cámara, es que se ha dado dictamen a la reforma de esta ley, lo que quiere decir que está a un pasito de ser ley”.

Respecto a las modificaciones que prevé, comentó que “la ley 14.346 actualmente pena a las personas que ocasionan maltrato animal con 15 días a un año de prisión, y la gente tiene que entender que un año de prisión es excarcelable, no va a la cárcel por cometer daño a las mascotas, a los animales, y este dictamen hace que se cambie eso y que los que producen maltrato o actos de crueldad a los animales tengan una pena de 4 años, es decir que los cumplen estando en la cárcel”.

“Es muy clarita la ley, el dictamen es muy claro, muy tajante y pena a aquellas personas que dañen a los animales, pero la gente tiene que comenzar a tomar conciencia. Y algo muy importante es que incorpora términos como abandono o no prestar asistencia médica a los animales que así lo requieran por la urgencia como un tipo de maltrato, entonces eso también entra a penarse; y se habla que esta pena que tenga una carga económica. Creo que es un gran avance, un paso más en la defensa de los derechos de los animales”.

Sobre cómo impacta esto en Jujuy, teniendo en cuenta que acá se trabaja por una ley similar, la legisladora explicó “la provincia de Jujuy está adherida a la 14.346, pero con todo lo que yo había explicado al principio, de 15 días a un año de arresto, que en definitiva no se cumple, en esos parámetros está adherida. Pero al producirse, si tenemos pronto la ley, obviamente vamos a presentar la adhesión por todas estas modificaciones que son un gran avance para toda la provincia y todo el país en defensa de los derechos animales, estamos a la espera de eso, mientras tanto se está trabajando en la provincia”.

“La gente tiene que tener conciencia que hay penas a todas las personas que no cuidan ni protegen a sus mascotas. Estamos hablando del Código Contravencional, que pena con trabajo comunitario, con penas económicas, siempre y cuando se realicen las denuncias. Nosotros estamos esperando que se produzcan estas modificaciones en la 14.346 y que la provincia adhiera urgentemente”.

Respecto a si la ley nacional complementaría, o no, a la provincial, señaló “así es, la ley no anula la otra, al contrario, creo que viene a sumar, también el Código Contravencional. A nivel provincial estamos trabajando en lo que tiene que ver en el proyecto del Régimen Integral de Protección de Animales de compañía, haciendo hincapié en lo que tiene que ver con el cuidado y la tenencia responsable, para que a la hora de tener una animal de compañía deban proveerles de alimento, un buen espacio acorde al tamaño del animal, las vacunas correspondientes. Las personas tienen que saber y tomar conciencia que cuando se adopta o se incorpora al seno familiar un animal de compañía necesita todos los cuidados, no solamente cuando son chiquitos, donde se les tiene todo el cariño, todo el cuidado y después de grande solo le abren la puerta y lo dejan al libre albedrío, sobre todo pasa con las perras”.

“El objetivo es concientizar a la sociedad del cuidado responsable, que es también, teniendo en cuenta que es una cuestión salud pública, por eso estamos trabajando con diferentes ministerios, como Ambiente, Salud, Seguridad sobre todo, Turismo también. Me parece que es un trabajo integral, por eso es el proyecto y apunta a esto, al cuidado responsable, a la concientización, más allá de adherir a la ley nacional, este proyecto de Régimen Integral aplica penas, ahí entra el Ministerio de Seguridad, para aquellas personas que reciban denuncias que han maltratado o tiene actos de crueldad, como por ejemplo un acto simple de no proveer alimentos y de tenerlos de cuidador a los perros pero abandonados, esto y entre otros tantos temas más, se habla de penas punitivas, económicas, habla de 40 mil a 60 mil pesos”, concluyó.