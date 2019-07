PASO en Jujuy: qué consideraciones hay que tener a la hora de ir a votar

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Secretario Electoral de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero, brindó detalles de los ítems a los cuales los ciudadanos debemos estar atentos para la votación en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán en menos de un mes.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Manuel Álvarez del Rivero, expresó “estamos con el cronograma bastante avanzando, ya se ha publicado el padrón definitivo. Desde el 12 de julio la ciudadanía lo puede consultar en www.padron.gob.ar, es muy importante que controlen esto porque de las elecciones del 9 de junio hubo varias modificaciones y no necesariamente son las mismas escuelas donde uno votó el 9 de junio a las que votara en las PASO”.

“El padrón cerró más o menos en 557 mil electores, unos 10 mil electores más que en las provinciales, 1823 mesas, en 255 establecimientos. Es muy importante que la ciudadanía consulte los locales que le tocaron en la elección porque hemos abierto escuelas nuevas, cambiado otras, en miras que cuando vayan a las urnas lo hagan de una manera más ordena, cómoda, y puedan ejercer su derecho y obligación de la mejor manera posible”.

Respecto a quienes votaron, quienes no, y qué pasa si elegimos no sufragar, explicó “es una obligación ir a votar, todos los que están en el padrón tiene la obligación de ir, hay excepciones para aquellos que tienen entre 16 y 17 años y mayores de 70, que no tienen multa y los demás ciudadanos que no voten tendrán una multa. El valor sigue siendo de 50 pesos por elección que se acumulan”.

“Pague o no la multa tiene la obligación de votar en octubre. En el caso que un ciudadano no vote en las PASO y no los justifique, no vote en las generales y no los justifique, y si llega a haber ballotage y no vuelve a votar, tendrá 3 multas, 150 pesos si es que no tiene otras. Es importante que sepan que, si no votó en las PASO, justificado o no, tiene la obligación de hacer en las generales como en el ballotage”.

En relación a qué se vota, cuántas listas habrá y qué son las boletas cortas y largas, el Secretario Electoral expresó “estamos dentro de unas Primarias, una elección interna, lo que elegimos en Jujuy son precandidatos a presidente de la Nación y precandidatos a diputados nacionales, esto nos darán los candidatos para competir en octubre en las elecciones generales para presidente y vice, y diputados nacionales en el caso de Jujuy”.

“Lo que coloquialmente se refiere a boleta larga y corta, está referido a las nuevas formas de que las agrupaciones políticas adhieren sus boletas a los cargos nacionales o de distritos respectivamente. Al momento de ingresar al cuarto oscuro tendrán boletas con solo los precandidatos a presidentes y vicepresidente, otras que tengan solo precandidatos a diputados nacional y otras con ambas, las boletas largas son las que están adheridas materialmente las dos categorías y las cortas solo tienen una categoría”.

Indicó que en los cuartos oscuros de Jujuy “por ejemplo tenemos 4 frentes electorales que van a competir en estas PASO en el distrito, Frente de Todos que tiene 5 listas, 4 con precandidatos a diputados solamente y una con ambas categorías. El Frente Juntos por el Cambio que tiene una sola lista con ambas categorías, Frente Consenso Federal, que va con precandidato a presidente y vice y diputados, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad que van con las dos categorías y el partido Unir que solo ira con precandidatos a diputados nacionales”.