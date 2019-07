“La Ley de recupero hace funcionar una rueda que nunca funcionó” en Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Pablo Jure, secretario de Salud de Jujuy, se refirió a la aplicación de la ley de recupero en la provincia, a los sistemas donde se aplicará y el diálogo con los gremios sobre el 35% que vuelve a los trabajadores.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Pablo Jure expresó “desde que se ha lanzado y se ha efectivizado el tema del recupero, se está facturando mucho, se ha visualizado eso”.

“Esta ley hace funcionar una rueda que nunca funcionó, entonces hay que ponerle aceite, darle un impulso inicial y acompañar a la gente que está generando todo esto, pero esto nos va a llevar un tiempo”.

Agregó “estamos apostando fuertemente a que esto suceda porque esto nos va a permitir la subsistencia en el tiempo de nuestros ministerios”.

Explicó “a través de la ley de recupero nos permite hacer rápidamente el recupero, pero llega un punto donde se hace una facturación, todo se eleva y queda un punto legal, que lo puede decir y explicar la gente de jurídico, donde se hace la demora del pago”.

“En esto están implicadas las obras sociales, que se pueden asistir en los hospitales públicos donde no se le cobra a la gente, se recupera de la obra social, la gente no debe poner nada de su bolsillo, lo mismo con la ART y las compañías de seguro, eso va desde el sistema pre hospitalario, en el caso del SAME por la asistencia que se hace en vía pública, en el sistema hospitalario, y también en el sistema de rehabilitación y de recuperación”.

En relación al 35% de lo recuperado que vuelve a los trabajadores, explicó “ellos están en conocimiento que hay un 35% que vuelve al empleado, pero de qué manera, eso aún está en análisis, si va a quedar en un fondo fijo, móvil o de acuerdo al desempeño del empleado. Eso se está tratando y ver de ser consensuado con cada gremio”, aclaró.