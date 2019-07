Tras el paro de transporte en Jujuy: “el fondo de la cuestión a resolver pasa por las empresas, el Estado provincial y municipal”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, se refirió al conflicto que vivió la provincia, y más fuertemente capital, con el paro de transporte.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Agustín Perassi expresó “entiendo que se deben tomar varias acciones, que están relacionados con las empresas y otras con el Estado. Las empresas deberán realizar una observación de cuál es su realidad, cómo deben funcionar y administrarse, ver las posibilidades que tienen de crecimiento o no, de la inversión, en función de eso decidir cómo deben funcionar, conociendo lo que el Estado puede brindar y lo que no. Creo que eso no fue ejecutado luego que Nación eliminó parte de los subsidios”.

“Veo que el Estado municipal en capital, los concejales, están arbitrando una ordenanza de emergencia que llevará varios puntos, y se va a encaminar a que haya definiciones de distintos tipos, primero determinando el tipo de servicio y que es un servicio público, poniendo ciertos límites tanto a las decisiones de las empresas como de los trabajadores, en por lo menos mantengan guardias mínimas de transporte para que no perjudiquen tanto a la gente que debe trasladarse, como así también, con estudios de costos reales”.

Agregó “el Estado provincial también deberá revisar los aportes que hace para cubrir el 50% del subsidio que la Nación sacó, volver a redefinirlo y que lleguen en tiempo en forma, cómo mejorar los sistemas administrativos de pagos que tiene que hacer el Estado provincial, pero también conciliando y acercando con las empresas todos los mecanismos para que esto se ejecute rápido, porque a veces hay demoras por culpa del Estado provincial pero también las hay, o no, por presentaciones en término o en la forma correcta, de los servicios prestados”.

“Es un concurso de medidas que deben tomar el Estado provincial, municipal, y las empresas”, subrayó.

Respecto a si considera que, medidas como estas, pueden ser evitadas en el futuro, sostuvo “sí, si se hacen las cosas en tiempo, forma y seriamente, entiendo que sí se puede, pero ahora si creemos que entendemos que esto ya está, que ya pasó y no hacemos las cosas que hablamos, indudablemente puede que el mes que viene pase de nuevo, por eso hay que actuar desde ahora, rápidamente y hacer un seguimiento para que estas cosas no ocurran”.

Remarcó que “los trabajadores cumplen su rol, pero diría en las definiciones de fondo los trabajadores podrán poner alguna limitación con sentido común en los reclamos salariales o en la proporción de los mismos, pero puede ser una contribución, pero el fondo de la cuestión a resolver pasa por las empresas, el Estado provincial y municipal fijando las reglas de juego”, concluyó.