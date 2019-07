Policías frustran distintos robos a inmuebles

Jujuy al día® – La Policía de la provincia de Jujuy, procedió en las jornadas del martes y miércoles últimos, a la aprehensión de cuatro sujetos, quienes en distintos hechos intentaban sustraer bienes desde el interior de unos inmuebles, logrando frustrar en un rápido accionar el objetivo de los delincuentes. Los sucesos, se llevaron a cabo en el barrio Alto Comedero y la ciudad de Yuto, donde los causantes fueron remitidos a la unidad policial de cada jurisdicción.

El primer caso, se dio cerca de las 05:00 del martes, tras un llamado de vecinos de las 18 Hectáreas, referían que personas desconocidas estarían deambulando aparentemente con intenciones de robo cerca del SUM del lugar, por lo cual la guardia de prevención de Seccional 63° se dirigieron inmediatamente al lugar y al observar la puerta de acceso principal violentada ingresaron y procedieron a la demora de dos masculinos de 20 y 27 años, con domicilio en los barrios Che Guevara y 25 de Mayo de Palpalá, los mismos fueron alojados en la sede policial interviniente.

El segundo procedimiento, se efectuó alrededor de las 03:50 horas del miércoles, cuando efectivos policiales de la Sub Comisaria de las 150 Hectáreas realizaban recorridos preventivos por el barrio Intersindical lograron advertir a personas que se encontraban haciendo un boquete en la pared de una embazadora de agua del sector, quienes al ver la presencia policial se dieron a la fuga en sentido desconocido. Tras localizar al propietario y entrevistarse con el mismo, este refirió que los autores del hecho no llegaron a ingresar por lo cual no lograron sustraer elemento alguno del lugar.

El ultimo hecho, se dio en la ciudad de Yuto donde la guardia de prevención de la Seccional 22°, recibieron la alerta de una mujer mayor de edad, quien manifestaba que dos sujetos sospechosamente habrían trepado las rejas de un domicilio del barrio Guaraní, para ingresar al mismo. Atento al mismo, los numerarios se constituyeron inmediatamente al lugar, logrando aprehender en un rápido accionar a dos masculinos, quienes seguidamente fueron alojados en la Comisaria, por el delito de “Hurto en grado de tentativa”.