Menores en boliches de Jujuy: “donde se vende alcohol, los menores no pueden ingresar, está prohibido”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, se refirió al planteo del sector de empresarios de boliches bailables, de poder modificar la ley y que menores de 16 a 18 años puedan ingresar a los locales.

Ekel Meyer. Foto: Edgardo Valera

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Ekel Meyer expresó “a mí no me lo plantearon, me parece que es un tema muy delicado. Acá hay una línea muy fina entre esta posibilidad de que un niño, porque hasta los 18 años son niños según la convención y la ley, es así, nosotros planteamos que si se vende alcohol la ley no permite que ingresen menores de edad, si no se venden alcohol habría que estudiar cuál es la situación en la que podrían concurrir menores de edad. No sé cuál sería el sistema de control adecuado y correspondiente para que esto suceda”.

“Pero bueno, a mí no me lo plantearon la gente de los boliches, no sé cuál es la idea final para ellos, o cómo harían para llevar adelante el control, o cuál la propuesta, porque es muy difícil en un lugar donde se vende alcohol, venderles alcohol a los mayores y no venderles a los menores, o venderle alcohol a un mayor que a lo mejor provea a algún menor, entonces es un tema complejo que hay que estudiarlo muy bien y tener muchísimo cuidado”.

El ministro aseguró que “hoy es incompatible con la ley, donde se vende alcohol los menores no pueden ingresar, está prohibido”.