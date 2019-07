Importante reunión con empresarios chinos en JEMSE

Jujuy al día® – El encuentro con la delegación China se centra en la búsqueda de información técnica que permita dilucidar a los empresario orientales si hay, efectivamente, oportunidades de asociarse con JEMSE para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación mineras metalíferas y no metalíferas.

La cita se dio días pasados en oficinas de JEMSE, encabezada por su presidente Carlos Oehler, el cual describió: “La reunión con la comitiva china se da en el marco de un proceso de hermanamiento entre la provincia de Jujuy y Guizhou que se inició en el año 2017. Este hermanamiento tiene relación con lo cultural, lo social y también lo económico, ya que se está en la búsqueda de propiciar inversiones de empresas Chinas en nuestro territorio.”

En relación con lo anterior, Oehler indicó que “exploramos las distintas alternativas que existen para asociarnos y en ese marco repasamos el estatuto de JEMSE para mostrar los que nos permite el mismo en términos de unión con otras empresas”

La visita constó de dos partes: una reunión de trabajo en las oficinas de JEMSE, donde se trataron aspectos relacionados con posibilidades de asociación en emprendimientos mineros entre JEMSE y la empresas del país asiático; y la recorrida por territorios de nuestra provincia para visualizar y analizar posibles pedimentos mineros que pudieran dar lugar a una sociedad con la empresa estatal china”.

Con respecto a los puntos concretos del encuentro, Oehler sostuvo que “Jujuy cuenta con un recurso que en el mundo y particularmente China busca por su política de avance hacia la electro movilidad que es el Litio. Esta búsqueda los trae hacia la provincia para saber si existe la posibilidad y también indagar acerca de la potencialidad de lograr cerrar negocios en torno al litio, manganeso y demás opciones que sirven para agregar valor a la fábrica de baterías de litio que ya tienen en Guizhou”.

La comitiva china estuvo conformada por autoridades de la empresa estatal minera, Zhao Zhenhai, presidente de Southwest Energy and Mineral Group; Chen Shaohua, presidente de Guizhou Geology and Mineral ResourcesDevelopment Co., Ltd; Kuang Shunda, vicegerente de Guizhou Manganese Mineral Group Co., Ltd; Wang Jingteng, director del Departamento de Gestión de Derechos Mineros de Southwest Energy and Mineral Group; Zhong Chao, director del Departamento de Planificación e Inversión de Southwest Energy and Mineral Group; Wang Shiqing, subdirector del Departamento de Operaciones Industriales de SouthwestEnergy and Mineral Group; y Henry Lin, Delegado de negocios Argentina-China y traductor.