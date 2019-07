Jujuy encabeza a nivel nacional la vacunación antigripal

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la titular de la Subsecretaria de Atención, promoción y Prevención de la Salud, Verónica Serra, informó que la provincia encabeza a nivel nacional la vacunación en esta campaña antigripal, y gracias a esto han disminuido los casos de gripes graves en la provincia.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Verónica Serra expresó “por suerte estamos primeros a nivel nacional con la campaña de vacunación antigripal, esto es gracias a todo, al trabajo que se realiza en los vacunatorios junto a los agentes sanitarios que vacunan casa por casa, lo que van a los centros de salud, las enfermeras, los médicos, los educadores de la salud, es un trabajo de todo un equipo que hace posible que Jujuy tenga estos indicadores”.

“Desde hace muchos años que estamos primeros a nivel nacional con la vacunación antigripal, esto también es porque tenemos un departamento de enfermedades inmunoprevenibles que está muy bien manejado por la doctora Fatum que trabaja mucho con el avance de metas, con todas las estrategias que hacen que Jujuy tenga los números que tiene”.

Agregó “es una gran alegría porque no solo con la campaña de vacunación antigripal estamos primeros a nivel nacional sino que tenemos una excelente cobertura en todo las vacunas del calendario nacional”.

Explicó que “sabemos que la vacuna antigripal no hace que desaparezca la posibilidad que haya casos pero hace que las gripes sean más leves que si no estuviéramos vacunados, ya que las personas vacunadas pueden tener gripe pero no se van a morir por gripe. El problema se pueden dar en las personas no vacunadas que tiene algún problema en sus defensas y hace que la gripe sea más fuerte, produce neumonías graves que pueden llevar a la muerte. Por eso es tan importante la vacunación en menores de 6 meses a 2 años, que aún no tienen desarrolladas las defensas, y los mayores de 65 años que pueden tener disminuidas sus defensas y tiene otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiacos. También es muy importante la vacunación en las embarazadas y en el personal de salud”.

“Pero Jujuy es una provincia que está muy bien informada, donde los padres son muy responsables en el cuidado de los hijos y los llevan a vacunar, siempre los vacunatorios abiertos y en este momento tenemos provisión de vacunas antigripal sin ningún tipo de inconvenientes, hubo una demora al inicio de la campaña porque no teníamos la cantidad suficiente pero está regularizado y esto nos ha permitido alcanzar las metas propuestas por Nación”.

En relación a su han disminuidos los casos de gripes graves en Jujuy y si hubo casos de H1N1, Serra contestó “casos de gripe si, H1N1 hemos tenido, infecciones respiratorias hemos tenido pero estas infecciones no son solos por el virus de la gripe, hay mucho que lo producen, el virus respiratorio sincitial es muy importante en los pediátricos y para estos virus no hay vacunas, no existen, y esto hace que sigamos teniendo enfermedades respiratorias”.

“Pero si se compara con los años anteriores a las vacunas antigripales ha disminuido los casos de gripes graves, eso es lo importante, mucho antes las personas morían por gripe, tenemos que estar alertas, si nos vacunamos no corremos riesgos y si nos engripamos tenemos la tranquilidad de saber que no será grave”.