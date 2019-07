Empresario jujeño destacó el acuerdo Mercosur- UE: “es algo muy importante”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el presidente de la empresa jujeña Argencrops SA, Raúl Villafañe, se refirió al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y expresó el importante avance que debe tener el empresariado para ser competitivo en un mercado como el del viejo continente.

Raúl Villafañe

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Raúl Villafañe expresó “el Mercosur es un acuerdo de integración económica regional que tiene mucho tiempo, entiendo que lleva más de 30 años, y se formó como un bloque pero que no tenía acuerdos con otros destinos o bloques, continentes y Estados. Este acuerdo Mercosur- UE es algo interesante, importante”.

“Desde mi opinión falta mucho, hay que ver la letra chica, pero no deja de ser importante por el hecho que hoy el 15, 16% de las exportaciones que hace Argentina van a la Unión Europea. Puede haber un mayor beneficio en Argentina y en Brasil, y estos últimos un poco más que nosotros, porque nosotros como país estamos en deuda en muchas cosas, como que tenemos que ser más competitivos, potenciar, fortalecer las empresas medianas, las chicas, las PyMES, acuerdos de colaboración, de trabajo en conjunto entre el sector público y privado”.

Agregó “tenemos que trabajar más en bajar costos operativos, logísticas, la presión impositiva, una serie de cosas que hoy nos hacen como empresas argentinas y sobre todo a las economías regionales, que nos pone en una situación que, si te comparas con otros, es difícil o se dificulta para competir, tenemos que tener más competitividad”.

“Además, para eso necesitas capacitar a la gente, salir a buscar acuerdos comerciales con otros países, integrarnos al mundo, analizar en qué consiste las importaciones y exportaciones, en este caso puntual, porque muchas veces las empresas que están dedicadas al comercio internacional, generación de riquezas o de valor, necesitan productos importados, hay que buscar un equilibrio y tengo que decir, aunque se avanzó muchísimo estos años, que muchas cosas se han resuelto, no se puede generalizar, nosotros como empresa hemos crecido, logramos créditos, apoyo, capacitación para certificar normas internacionales”.

En este sentido, manifestó “otro tema a destacar es que, para competir y exportar, si no estás preparado profesionalmente, en Europa se hace difícil, porque hoy esos mercados, que han evolucionado tanto, exigen condiciones y normas que acá muchas veces no tenemos. Como una empresa privada trabajamos muy fuerte en capacitar al personal, certificar normas de calidad, de punto crítico que ya exigen estos mercados, sobre todo el europeo y también citar como ejemplo a los Estado Unidos”.

“Todo esto es bienvenido, pero tenemos una serie de cosas a resolver y deberemos ser capaces de solucionar para competir, porque al final acá la opción está, por eso digo que quizás Brasil, que son mucho más agresivos y han avanzado en los últimos años en muchos aspectos de este tipo de producción, de certificación y normas, incrementos de producción, apoyo al sector productivo, tuvieron políticas de largo, mediano plazo, fomentando a las empresas, ayudando a las PyMES, al sector productivo primario”.

JUJUY AL DÍA® consultó al empresario si este acuerdo de libre comercio, más la implementación de la zona franca, en especial la mayorista de Perico, abre una importante posibilidad de expandir el escenario exportador de Jujuy y sus empresas. Villafañe comentó al respecto “seguramente que sí, porque el mercado europeo es un mercado muy competitivo y exigente, hay que trabajar con valor agregado, estamos propiciando esto. Pongo de ejemplo a mi empresa, estamos volcados a eso, trabajando en el valor agregado, con proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, que es lo que se viene y sobre eso hay que trabajar”.

“Hago hincapié en que hay que trabajar en la capacitación, con la Universidad, con los Ministerios. La zona franca de Perico será muy interesante porque un aspecto importante de este proyecto es que se pueda elaborar y generar valor agregado, así exportar y competir. Acá todo pasa por competir, en un mundo globalizado si no sos competitivo vas quedando fuera del mercado, y como se dice por ahí, la empresa que no es competitiva desaparece del esquema, ahí debemos ser muy cuidadosos y trabajar fuerte”.

Sostuvo “creo que se puede, estamos acostumbrados, el empresariado argentino, después de haber pasado tantas situaciones, vaivenes, inconvenientes, devaluaciones, sin embargo sigue dando batalla y trabajando, y si esto se logra ordenar un poco y controlar alguna de estas variables, esperemos ser capaces de exportar”.

“A eso debemos apuntar. Al Estado, inclusive el gobierno provincial, lo veo muy comprometido, lo digo porque lo vivo con mi empresa. En los últimos años he podido hacer cosas que antes no se podía, no estaba al alcance, y eso hay que valorar. Faltan hacer cosas, corregir, no se puede generalizar, pero creo que el camino está un poco abierto. También depende mucho de nosotros, tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto. Insisto siempre en esto, en la coordinación y trabajo en conjunto entre lo público y privado”, concluyó.