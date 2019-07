Clausuran fiesta clandestina en Los Molinos

Jujuy al día® – Personal de la Comisaria Seccional 34° en forma conjunta con el Cuerpo de infantería y el Departamento Contravencional, procedieron en la madrugada del último viernes, a labrar actuaciones sumarias contravencionales, por un evento clandestino no autorizado, como así a la demora de varias personas entre ellas menores de edad y al secuestro de bebidas alcohólicas de gran variedad, equipos de audio y luces. Los concurrentes fueron trasladados a la Central de policía para ser identificados y examinados.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 02:30 de la madrugada, en una casa de fin de semana ubicada en barrio los Molinos, donde tras tareas investigativas llevadas por el personal policial, se tomó conocimiento por las redes sociales sobre una fiesta clandestina llevada a cabo en esa localidad, al apersonarse al domicilio, se observa al propietario del lugar, quien manifiesta haber alquilado la casa a una mujer mayor de edad para estar en familia, dándose con la novedad de que se estaría realizando un fiesta.

Ante la situación, y contando con la autorización del propietario del lugar se ingresó al domicilio, observando un gran cantidad de personas en su interior, entre ellos menores de edad, por lo que se le solicitó al responsable de la fiesta la habilitación pertinente para el mencionado evento y al no exhibir el permiso policial se procedió a dar finalización al evento y despejar el salón, trasladándose 62 personas de ambos sexos, entre ellos 6 menores y al secuestro de bebidas alcohólicas, y equipos de audio, como elementos probatorios.

Los concurrentes fueron trasladados a la Central de policía donde fueron examinados por el medico e identificados, en tanto se labró las actas contravencionales en contra de los responsables del evento por infracción al artículo 30° inc. 1° (nocturnidad) art. 14 inc. 9 (menores de edad) y art.15 inc. 1° (suministro de bebidas alcohólicas), en cuanto a los menores, fueron reintegrados a sus progenitores por disposición de la jueza de menores, y los demorados mayores se les dio la libertad luego de realizarse los exámenes correspondientes y recuperar su estado.