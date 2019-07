“Se debería hablar con la UTA para ver si vamos a vivir siempre de paro”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el diputado provincial, e integrante de la Comisión de Transporte, Rodolfo Nieto, se refirió a la medida de fuerza que llevará a cabo la UTA Jujuy hoy, a nivel provincial, y mañana también a nivel nacional, la cual dejará a miles de jujeños sin transporte público por 48 horas.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Rodolfo Nieto expresó “en realidad la protesta que está haciendo en estos momentos la UTA tiene que ver con que ha pasado el 10 y aun no cobraron el sueldo y aguinaldo los chóferes de colectivo, por lo tanto, la UTA está plasmando un plan de lucha en este tema y nosotros estamos haciendo los trámites en función de cómo se puede levantar esto”.

“En mi opinión, hay una nueva comisión directiva en UTA Jujuy, y como recién empezó están realmente en un sistema combativo, pero hay que agotar el diálogo. Sé que las empresas están haciendo los esfuerzos, el gobierno también lo está haciendo porque no nos olvidemos que todo lo que tiene que ver con los subsidios, que ahora no son nacionales sino provinciales, están al día, se están pagando los subsidios como corresponden”.

Agregó “nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de medidas. Si bien cada uno tiene derecho a reclamar, me parece que primero hay que agotar el diálogo y pararse en la situación que vivimos todos, no solo el asalariado, el empleado, o en este caso el que es chofer, las empresas, todos estamos en una situación económica difícil. No compartimos el hecho de entrar en este tipo de medida, pero es lo que definen ellos como gremio”.

Nieto consideró que no está bien dejar a los usuarios 48 horas sin servicio “por lo menos deberían tener respeto por la gente, respeto por los otros que tienen la voluntad de ir a trabajar”.

“El servicio de transporte es un servicio de primera necesidad, asique no deberían manejarse de esta manera. Se debería hablar con la gente de UTA para ver cuáles son las propuestas que ellos hacen en estos casos, o si vamos a vivir siempre de paro. Este es un servicio esencial y así debe tomarse”.

Explicó que debe ser así “porque no solo están los intereses de los asalariados, choferes de colectivos, también hay que pensar en el otro, en todos aquellos que viajan para ir a cumplir con su trabajo y mañana no tendrán en que ir, o buscar otro sistema alternativo que mucha gente no puede hacer frente, muchos dependen de su sueldo, de la tarjeta SUBE y no tienen la posibilidad de utilizar otros servicios de transporte alternativo, sobre todo los que vienen de lejos como Alto Comedero, Malvinas y tantos otros lugares. Es complicado trabajar con este sistema”.