Cannabis medicinal: varias provincias solicitan asesoramiento a Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer, se refirió al protocolo y a la autorización lograda por Jujuy respecto a la seguridad y normas de control que el estado deberá cumplir en el proyecto de cultivo de cannabis con fines medicinales.

Ekel Meyer. Foto: Edgardo Valera

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Ekel Meyer expresó “lo primero que tenemos que decir es que el Ministerio de Seguridad de la provincia, junto al Ministerio de Seguridad de Nación, desde el primer día hizo la presentación de un plan de seguridad, desde el primer minuto hasta todo lo que significará la tarea de la recepción, ahora plantación y luego elaboración del aceite que terminará con los laboratorios que llevarán adelante esta tarea”.

“En todo este proceso nosotros tenemos que cumplir normas de seguridad que las da el Ministerio de Seguridad de Nación y que se va a hacer cargo este Ministerio en la provincia. Nosotros hemos planificado cada una de estas etapas, hoy estamos llevando adelante la custodia del predio, ha tenido que cumplir todos los requisitos necesarios, no solo en la implementación y puesta en marcha de los recursos humanos, sino también los recursos técnicos. Hay una cantidad enormes de recursos técnicos que han exigido como video vigilancia, perímetros cerrados del local, los perímetros que tendrán los distintos espacios de plantación en cada una de las etapas”.

“El Ministerio de Seguridad de la provincia debe dar garantías frente al Ministerio de Seguridad de la Nación de que esto se va a cumplir”.

Meyer indicó a este diario que “esto está dentro de la elaboración del aceite de cannabis y la finalización de ellos están planteadas todas las cuestiones presupuestarias para que el Ministerio de Seguridad trabaje. En cada etapa irán creciendo los requerimientos de seguridad, serán más amplios. Ya hemos recepcionado las semillas, se van a empezar a hacer los almácigos, y luego empezarán las plantaciones. Actuaremos en cada paso, en cada etapa de la plantación para poder custodiar y llevar la máxima tranquilidad a la población”.

“Hoy cuidamos el predio todo alrededor de finca El Pongo ya que nos lo ha solicitado el Ministerio de Seguridad de Nación y hemos cumplido con esta tarea acabadamente, y por eso fuimos habilitados, somos la primera provincia habilitada para llevar adelante esto”.

En este sentido resaltó “ya 4 provincias: dos ministros de Seguridad y dos ministros de Gobierno, porque no tiene Ministerio de Seguridad, nos han solicitado asesoramiento para llevar adelante este sistema de seguridad porque, sino no le aprueban el sistema de seguridad, no podrán llevar adelante la tarea de la plantación y elaboración de aceite de cannabis. Están visitando nuestra provincia para evaluar cuáles fueron las formas y poder presentarse ante el Ministerio de Seguridad de Nación para poder lograr la aprobación”.