Vuelo Jujuy – San Pablo: “nos enseñó que, primero, hay que promocionar el destino y después poner el vuelo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, habló de la experiencia del vuelo Jujuy – San Pablo, Brasil, y a lo que se espera para este año en materia de conectividad.

También se refirió al aumento de vuelos en esta temporada por parte de Aerolíneas Argentinas y los números de esta temporada invernal.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Federico Posadas expresó “la experiencia con ese vuelo nos enseñó que, primero, hay que promocionar el destino, y después hay que poner el vuelo. Ahora vemos un crecimiento más fuerte de turistas brasileños porque Jujuy es más conocido, además el turista brasilero ve al norte con otros ojos”.

“El mercado brasilero fue un boom para Argentina, pero para ciudad de Buenos Aires, la Patagonia y Bariloche, pero el norte era prácticamente desconocido y recién ahora aparece como un destino emergente. Pero no es solo Brasil, la proyección del crecimiento de turismo a nivel mundial, se calculan cerca de 600 millones de viajes que se van a presentar en el mercado mundial y de esos más de 70% serán para destinos emergentes”.

Agregó “por eso tenemos que trabajar, no solo a nivel de provincias del Norte, sino con toda Sudamérica que es uno de los destinos emergentes del mundo, empieza a crecer y ahí colgar Jujuy como destino más interesante”.

“Pero necesitamos conectividad con Buenos Aires, pero también empezar a conectar Jujuy con destinos internacionales. Hablamos con Amazona de Paraguay que ya vuela al norte de Chile para ver la posibilidad de hacer escala en Jujuy, cual nos conectaría ron el norte de Chile y Paraguay, con Brasil estamos haciendo gestiones”.

Aclaró “el posicionamiento que está teniendo Jujuy por la demanda espontánea, la gente lo elige, se la ve en las plataformas, tenemos un aeropuerto nuevo, una ruta 34 nueva, el proyecto de tren que está generando muchas expectativas, nos posiciona como provincia turística en un lugar más importante al que teníamos antes, pero tenemos que seguir creciendo en inversión y calidad para que la relación del crecimiento de la demanda y la oferta esté en equilibrio y eso permita que podamos impactar más fuertemente en el producto bruto geográfico de la provincia”.

En relación a las novedades de la temporada, Posadas sostuvo a este diario “siempre las aerolíneas hacen pruebas piloto, lo importante es que estamos en el radar, que en el mes de julio no solo aumentan los vuelos sino el tamaño de los aviones de Aerolíneas que viajan a Jujuy, de 85 plazas pasamos a 170. El mes de julio, que es el mejor mes en Jujuy, y que haya una buena conectividad de parte de Aerolíneas, nos permite que la cantidad de gente que nos quiera visitar no tenga un cuello de botella y además que no suban los precios en esta época del año, y así el tema precios no será un impedimento para que nos visiten”.

“La expectativa es que esto se mantenga todo el año, pero tener en julio más asientos para que nos puedan visitar es muy bueno”.

Respecto a la temporada de invierno, señaló “tenemos muy buenos niveles de reserva para estas 4 semanas, recordemos que esta temporada se divide en dos, a partir de ahora comienza provincia de Buenos Aires que es uno de los principales centros emisivos hacia el Norte y especialmente a Jujuy, luego entran las demás incluido Jujuy”.

“Está bastante equilibrada la demanda, tenemos un pico este fin de semana largo arriba del 80% de ocupación, y reservas para julio es del 70%, un 60% en los Valles y más bajo en Quebrada y Puna, y más del 80% promedio en todo julio en la Quebrada. Tenemos la expectativa de mantener los niveles del año pasado y levantar unos puntos”.

Señaló “el hecho que tengamos devaluación ha hecho que aumentemos la cantidad de turistas internacionales y cuando termine el año se verá reflejado en los números generales. Tendremos estabilidad en turistas nacionales en comparación del 2018, pero un crecimiento en turistas internacionales. Si bien la devaluación favorece, hay que estimularlo, participar de ferias. Por más que tengamos un destino competitivo, si no te conocen la gente no viene”.