“Para que el conductor designado sea válido debe estar alguien que represente a la autoridad haciendo el control”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el titular de la Cámara de Empresarios de Confiterías bailables y Afines de Jujuy, Daniel Toffoli, se refirió a la implementación de la figura de conductor designado y a la imposibilidad de algunos locales de poder aplicarla y así colaborar en este sentido en la prevención de los siniestros viales.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Daniel Toffoli expresó “sobre el conductor designado hay un tema en la instrumentación, está reglamentado, se trabajó en eso, está el sistema vigente y es utilizado por algunos. Pero la cuestión es: cómo controlo el ingreso a mi negocio válidamente porque soy tan particular como el que paga la entrada, cómo controlo válidamente que esta persona está alcoholizada o no, y a la salida controlar que tomó o no alcohol, sin que esto sea cuestionado”.

“Para que esto sea válido debe estar alguien que represente a la autoridad, al Estado, haciendo este control y hay una cuestión de estructura, la policía no tiene los elementos y el personal para que estén en cada boliche de Jujuy toda la noche controlando estas cosas”.

Agregó “nos topamos con esta realidad que es la instrumentación”.

Toffoli, tomando como ejemplo la prueba piloto en su local, señaló “la gente lo tomó muy bien, es un programa voluntario que ingresa el que quiere, y tiene que manifestar al ingresar al negocio la voluntad de entrar al programa y por lo tanto de someterte al control, es más fácil con tolerancia cero porque es si tomó o no tomó”.

“Al no tener nosotros los alcoholímetros y alguien que represente a la autoridad que esté permanentemente en el negocio, no tenemos capacidad de controlar, válidamente, si esta persona consume o no”.

“De todas maneras, lo hacemos habitualmente, entregamos las pulseras, pero saben que la noche esta de alguna manera estigmatizada, hay mucha gente que va a bailar y que no toma”, concluyó.