“El abandono a los adultos mayores no solo pasa por dejarlo en el desamparo absoluto”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Cintia Páez, directora provincial de Personas Adultas Mayores, se refirió a una de las formas de maltrato contra nuestros adultos mayores, el abandono, luego que se conociera la historia de dos abuelos abandonados en un comercio por su propio hijo.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Cintia Páez expresó “que recuerde, no hemos tenido casos tan graves y extremos como que se haya dejado a una persona adulta mayor en total y absoluto abandono, pero el abandono no solo pasa por dejarlo, como en Santa Fe, en el desamparo absoluto, pero no hemos tenido casos así”.

“Pero sí podemos hablar de abandono cuando, por la red de contención de nuestras personas adultas mayores, sean familiares o de otro tipo, no tiene las verdaderas garantías de cuidado, como por ejemplo que no le den la medicación, que no se las provea, no se le hacen los chequeos médicos necesarios, no se los alimenta, y no hablamos de personas adultas mayores que tengan dependencia total, sino de cualquier persona adulta mayor que tiene que tener, igual que cualquier ciudadano, las garantías del cuidado, el acceso a la salud, a la identidad, porque hay casos donde no tienen identidad porque en algún momento perdieron el DNI y nadie se ocupó, de su entorno, de gestionarlo sabiendo que ese derecho puede derramar otros derechos como una pensión, jubilación u obra social”.

Agregó “en esos casos también entra el abandono, como también en las familias que colapsan ante el cuidado de alguna persona adulta mayor con cierta patología y por no conocer que dispositivos tiene para obtener ayuda, colapsan y solicitan ingreso a instituciones de larga estadía. Trabajamos mucho con la familia, hay muchos dispositivos que colaboran en beneficio de la persona que cuida y el cuidado”.

Comentó “tenemos dispositivos que son centros de día, donde los adultos mayores comparten tiempo productivo con diferentes encuentros talleres. Son diurnos y contribuyen mucho a que las familias puedan estar tranquilas desempeñando tareas laborales sabiendo que los adultos están en un lugar donde reciben alimentación, contención, cuidado, se los acompaña a turnos médicos, trámites de pensión, acceso a la identidad”.

“También tenemos las residencias de larga estadía donde viven de manera transitoria o permanente por alguna razón de la vida no pueden continuar con la normalidad que tenían, quizás no tengan familia, pueden ser muchos factores que llevan a recurrir a este tipo de dispositivo”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó a la funcionaria cómo trabajan para evitar que estos abuelos terminen siendo abandonados por sus familias. “Tenemos personas adultas mayores en nuestros dispositivos de larga estadía y muchos no tienen familias, referentes o red de apoyo, pero muchos otros sí. No es que los depositan ahí solamente, trabajamos en protección de los derechos de las personas, se hace el trabajo de campo y, cuando se constata que realmente la red de apoyo de esta persona no es suficiente y está frágil, con el equipo técnico se autoriza la admisión de este adulto mayor y si esta persona tiene familia, nos ocupamos con los equipos de responsabilizar a las familias en el hecho de decir que no es un paquete que lo dejé y me fui, es una persona, sujeto de derechos”.

“Trabajamos en la revinculación y fortalecimiento familiar, permanentemente con la familia, que si es parte del problema debe ser parte de la resolución del mismo”.