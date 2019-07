Muro: «vamos a seguir generando la posibilidad de conseguir más viviendas para Jujuy, es muy alta la demanda»

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el flamante presidente del IVUJ, Gustavo Muro, se refirió a esta designación y a la impronta que tendrá su gestión, que apunta a seguir la línea que marcó su antecesor, Walter Morales.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gustavo Muro expresó “estoy muy contento, es un honor que el gobernador me haya elegido para una tarea de gran responsabilidad para lo cual he venido trabajando a la par de Walter Morales, con quién me une una gran amistad y hemos trabajado muy bien”.

“Encaro esto con expectativas de seguir desarrollando lo que es la vivienda social en la provincia y poder generar nuevos programas también”.

Agregó “la apertura que ha dado el presidente Walter Morales nos ha permitido conocer el funcionamiento de la vivienda social, participar de distintas asambleas del Concejo Federal de la Vivienda y eso me ha permitido conocer cómo funciona en distintas partes del país. Acepto este nuevo desafío para seguir trabajando con el gobierno que viene haciendo muy bien las cosas y apoyar al gobernador en lo que nos pida».

Acerca de la impronta que le pondrá a su gestión, Muro destacó “en general, las líneas están trazadas desde la campaña de gobernador del 2015 donde he participado dentro de los equipos técnicos y la idea es continuar con la línea de trabajo, vamos seguir generando la posibilidad de conseguir más viviendas para Jujuy, es muy alta la demanda que hay en la provincia y el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno, seguiremos en la misma línea”.

Respecto a la construcción de las viviendas del plan provincial, señaló «se están cumpliendo los plazos planteados, se largó el plan provincial de viviendas para el cual sorteamos en las distintas localidades, son más de 600 viviendas, se ha hecho el llamado a licitación, las empresas ya están licitadas y se están haciendo los ajustes para el inicio de obra. La intención es que, cuando las obras comiencen, esté la gente adjudicada y haga el seguimiento».

«En general, los plazos de obras son de entre 16 y 18 meses y hay que cumplir con ese ritmo de obra, el cual viene cumpliendo el IVUJ respecto a las viviendas sorteadas”, concluyó.