Vacunas en Jujuy: “la única que no tenemos es la antirrábica humana, pero es un problema de la fabricación a nivel mundial”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Verónica Serra, titular de la Subsecretaria de Atención, Promoción y Prevención de la Salud, señaló que no hay información desde Nación de una merma en la compra de vacunas y aseguró que no ha habido mayores inconvenientes en la provisión de las mismas en la provincia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Verónica Serra expresó “nosotros no tenemos ninguna información oficial sobre que haya alguna disminución en la compra de las vacunas. La única que no tenemos es la antirrábica humana, pero que no es un problema de la Secretaria de Salud de Nación, sino que es un problema de la fabricación de la vacuna a nivel mundial”.

“Después, hemos tenido algunos problemas con las vacunas de meningococo para niños de 11 años. Esa vacuna sí se dejó de comprar a nivel nacional, pero la provincia hizo una compra propia para poder garantizar la vacunación en los niños de 11 años”.

Agregó “de todas las vacunas del calendario nacional, la vacuna de meningococo es la más cara y la provincia la ha comprado, se hizo el esfuerzo porque son vacunas muy caras, pero garantizamos la inmunización para las personas”.

“Por ahí tenemos retrasos en el tema de vacunas, pero en ningún momento dijeron que se va a dejar de proveer las vacunas. En este momento tenemos retrasos con las vacunas de hepatitis B de adultos y con las vacunas Sabin oral, pero tenemos la Salk. La cobertura de vacunas por hepatitis B son muy buenas en la provincia asique generalmente se soluciona apenas llegan las vacunas, se completan los esquemas, no nos ha traído inconvenientes”.

Sostuvo que “a veces puede haber retrasos de una o dos semanas con la entrega de vacunas, pero cuando llegan, como los agentes sanitarios tienen las listas de las personas que deben vacunarse, se las cita para que asistan al centro de salud más cercano”.