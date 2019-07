Morales: “había que resolver esto y lo hemos resuelto, después que gobiernos anteriores no han tenido la capacidad de hacerlo”

Jujuy al día® – En conferencia de prensa, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió a la venta del Ingenio La Esperanza, luego que ayer se hiciera entrega del complejo industrial el grupo Budeguer, remarcando el trabajo y coraje tomado para poder poner fin a esta historia. Además, indicó que presentará un proyecto para la expropiación de tierras del predio del Ingenio.

Al respecto, Gerardo Morales expresó “se ha dado un paso muy importante después de 22 años de quiebra, lo hemos resuelto definitivamente. Cuando vino una empresa hace 8 años vino a arrendar y el grupo colombiano, luego que el año pasado planteó la intención de venta, quiso del arriendo, y dije claramente que arriendo no, que resolvamos definitivamente esto sino es estirar y luego el que arrienda te deja deudas y terminas pagando los muertos y esos muertos los estamos terminando de pagar todo el pueblo de Jujuy”.

“Este año vamos a poner 600 millones de pesos para el Ingenio, cancelar a todos los proveedores para que el grupo arranque de cero como corresponde, así empiezan a invertir y pagar los sueldos desde ahora en más. Es un tema que nos cuesta al pueblo jujeño 600 millones de pesos que no puedo mandar a las escuelas y a los hospitales”.

Agregó “había que resolver esto y lo hemos resuelto con coraje, después que gobiernos anteriores, que son los que primeros que salen a hablar y han agitado la posibilidad que no lleguemos a este acuerdo, han tenido la responsabilidad de resolver este tema y no han sabido, no han podido, no han tenido la capacidad de resolver antes”.

“Este es un paso que tiene que ver con que se garantizan 600 puestos de trabajo. Le dije a la empresa Budeguer que acá tiene recursos humanos que están formados, capacitados, pero los trabajadores deben saber que se tienen que poner a trabajar y a cuidar su puesto de trabajo porque ese ingenio va a producir en la medida de la energía del trabajador, en la energía de las inversiones de este grupo que tiene más de 4 décadas de producción en esta actividad en Tucumán”.

Sostuvo “voy a presentar el proyecto de ley de expropiación de 40 mil hectáreas que le van a quedar en a Jujuy, que ha puesto mucha plata, que le pertenecen al pueblo de la provincia, que van a servir para desarrollar proyectos. El miércoles de la semana que viene espero que la Legislatura pueda acompañar la expropiación”.

Respecto a los despidos y contrataciones, aclaró “es lo que marca la ley de quiebra, ya han sido indemnizado, deben haber cobrado la indemnización, ahora empiezan con trabajo, hay que cuidar el trabajo, el compromiso del grupo Budeguer es mantener 600 puestos de trabajo, es lo que tenemos que monitorear que cumplan, pero los trabajadores deben cuidar sus puestos de trabajo”.