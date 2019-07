Eclipse de sol: qué veremos en Jujuy y cuáles son las recomendaciones para disfrutarlo

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Fernando Asís, titular del gabinete de Astronomía del Colegio N 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, se refirió al fenómeno astronómico que ocurrirá hoy desde las 16.36 hs y explicó por qué en Jujuy se verá parcialmente este eclipse total de sol.

Además, brindó recomendaciones para quienes quieran ver el evento, e invitó a la jornada que harán, si el clima acompaña, en Ciudad Cultural.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Fernando Asís expresó “hoy se produce el evento astronómico más importante del año. Se trata de un eclipse total de sol, que es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, se alinean así, y la luna proyecta un cono de sombra hacia nuestro planeta y ese cono tiene una franja de 130 a 145 km, es decir que las personas que se ubiquen en esa franja llamada de totalidad podrán ver el eclipse de manera total. Nuestra ciudad está ubicada en la zona de penumbra, y quienes estamos ubicados en esa zona lo que podremos apreciar será un eclipse parcial de sol”.

“Vamos a poder observar, si la situación climática lo permite, un eclipse parcial. Esto comenzará a las 16.36, en que se observará, con un sol bastante bajo, que la luna empieza a interponerse delante suyo, se va a observar primero una muesca y que paulatinamente ira tornándose mayor y 17.47 llegará a su máximo para Jujuy, donde el sol se tapará con la luna en un 76%. Es bastante considerando que estamos en zona de penumbra”.

Aclaró que “si las condiciones climáticas son similares a la de hoy –por ayer- no se podrá apreciar el eclipse, necesitamos medianamente un cielo despejado, que se pueda ver el sol”.

Respecto a las recomendaciones para los aficionados o para cualquier ciudadano que quiera ver el eclipse, Asís señaló “lo más importante de esto son las recomendaciones que hay que tener, porque observar a ojo desnudo el sol eclipsado puede producir daños muchas veces permanentes en la retina, en la macula, y se puede perder la visión central o tener efectos nocivos permanentes en nuestra vista”.

“Por ello se recomienda no utilizar placas radiográficas ni lentes de sol, ni ahumados o polarizados ni los CD, estos elementos no son seguros ya que lo único que hacen es atenuar el brillo excesivo del sol y no filtran los rayos UV que son los perjudiciales para la vista. Lo más seguro y barato es una caja de proyección solar, que se puede fabricar con una caja de cereal o de leche en polvo, los que quieran ver cómo hacerla, es muy simple, pueden entrar a la página de Facebook del Gabinete de Astronomía del Colegio Nacional N 1 Jujuy y está el tutorial. Se usa materiales muy sencillos y que hay en la casa, esto como primer método casero”.

Agregó “luego se puede pedir en las ferreterías el repuesto de las máscaras de soldar, de grosor din 14, y con él construir las gafas, sino, un poco más difícil, unas gafas homologadas para la observación de eclipses, Además en el gabinete contamos con telescopios a los que se le agregará un filtro para no dejar pasar los rayos UV en la observación ya que se potencia la imagen del sol eclipsado y a través de otro haremos una proyección de la imagen del sol eclipsado en una pantalla”.

En relación a la actividad que se realizará en Ciudad Cultural, Asís mencionó “a partir de las 16 horas, si el clima lo permite, haremos una jornada de observación astronómica abierta para todo público de manera gratuita. Esto se desarrollará a través de las filas, es decir que, si hay 20 cajas de proyección solar, habrá que hacer filas para ellas, después se ira cerrando a 10 gafas del vidrio din 14, y se cierra más el anillo a 5 lentes homologados para ver eclipses, luego a 3 telescopios con filtros y por ultimo a uno en el cual la gente podrá fotografiar la proyección del eclipse que se refleja en la pantalla. Les solicitamos a la gente ir con gorra, bastante líquido, si está despejado, y paciencia”.

“Antes que nada, lo principal es la seguridad, recalcando que lo más seguro, y si llega estar nublado, es ver este gran acontecimiento astronómico del año por televisión, se va a estar emitiendo imágenes de este eclipse en la zona de la totalidad”.

Añadió “recordemos que el año que viene tenemos un evento astronómico igual, un eclipse total de sol, el 14 de diciembre del 2020, pero esta zona de la totalidad será más abajo, pasará longitudinalmente por la provincia de Rio Negro”.