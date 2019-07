HORÓSCOPO PARA JULIO 2019

HOY ES EL ECLIPSE SOLAR:

Esto nos afecta a todos los signos a partir de hoy 2 de julio de 2019. Cambios de hogar, de pareja, de trabajo pueden estar ocurriendo, pero el tema base es el mismo: EVOLUCIONAR HACIA UN NUEVO YO.

Muchos tenemos algunos de estos signos en nuestra carta natal, pero por supuesto que donde tengamos ese ángulo Cáncer-Capricornio es donde estamos sintiendo el mandato divino.

Los signos fijos: Tauro-Leo-Escorpio y Acuario tienen la influencia agregada de Urano, que les pide romper cadenas y liberarse de aquellas auto-impuestas en el pasado. Los signos mutables: Géminis-Virgo-Sagitario y Piscis, con la ayudad de Júpiter en cuadratura a Neptuno, tienen la visión de sus sueños que les susurran todo lo que es posible, si logran encontrar ese balance entre lo que ya no les sirve y lo que pueden llegar a ser.

Otro aspecto relevante de este eclipse es que esta lunación forma aspectos en muestra vida claramente donde estamos heridos y donde emana esas herida, pero por sobre todo, que a pesar de Reconocerla, Aceptarla y Respetarla es fundamental, aceptar que con el tiempo podemos darle un vuelco positivo a ello y comprender que es justamente esa herida lo que nos permite experimentar Compasión y Amor, es también vital.

Entre otras cosas el balance o la comunión entre lo femenino y lo masculino está en su momento más relevante, donde realmente estamos encontrando lo puentes entre estos dos aspectos de nuestra psique, que hemos tenido separados por siglos y ahora comienzan a querer unificarse.

Eclipse solar del 2 de julio:

ESTE eclipse del 2 de julio se hará en el grado 10 del signo de Cáncer y activará temáticas emocionales y de pertenencia, invitará a resolver cuestiones familiares y poner luz para comprender nuestras complejas y temerosas necesidades de seguridad y pertenencia.

Aries: para el mes de Julio tendrás todo a tu favor para concretar nuevos proyectos, conocer a personas interesantes y sentirte cómplice tanto en el amor como en la familia. Es una etapa nueva donde empezarás a disfrutar de las pequeñas cosas dejando de lado las tensiones que se te acumulan por estar tan pendiente de todos los problemas.

AMOR: encontrarás la mejor manera de expresar lo que sientes en este mes te sentirás con gran emoción al conocer a alguien con quien compartas más que una amistad o complicidad. Si estás en pareja tendrás más confianza en la relación y te implicarás mucho en las actividades comunes tanto dentro como fuera del hogar.

Con la familia será un mes muy activo de encuentros y comunicación.

En lo laboral: es un mes donde tendrás buenas oportunidades tanto si las buscas como si no, parece que atraerás las ofertas que te permitan crecer a nivel profesional. Si tienes un negocio propio crearás nuevos contactos que mejorarán los beneficios de tu empresa en poco tiempo, es un buen mes para publicitarte a más escala.

Salud: tus tensiones irán desapareciendo gracias a que buscarás tiempo para la relajación y el ocio, ambas cosas te sentarán bien para estar mejor contigo mismo. La salud será algo importante para ti en julio.

Tauro:

Tauro para el mes de Julio tendrás que empezar a cambiar alguna actitud y estar más pendiente de ti mismo ya que tu afán por ayudar a los demás puede hacer que descuides algo importante como eres tú. Es un buen mes para compartir alegrías, centrarte en hacer cosas que te gustan y realizar viajes para desconectar de la rutina en la que estás inmerso.

AMOR: tendrán que tomar decisiones con respecto a tu relación de pareja porque tu actitud de inseguridad o inestabilidad está causando que tu pareja quiera distanciarse para reflexionar, sabrás hacer lo correcto para solucionar los problemas de confianza que existen y antes de que termine julio recuperarás la complicidad y la estabilidad en tu relación. Si hace poco has tenido una ruptura, querrás intentar una vuelta con tu ex pareja ya que te darás cuenta de que las cosas pueden mejorar entre los dos. Para los solteros se inicia una etapa de mucha seducción, comunicación y encuentros íntimos haciendo de este mes de julio una etapa muy satisfactoria para tu vida emocional.

La familia será un mes donde tendrás visitas familiares que te traerán recuerdos muy positivos, haciendo que los momentos sean intensos con las personas que quieres.

En lo laboral: es un buen mes para encontrar trabajo o cambiar de empleo si en el sitio en el que estás no te sientes con motivación o valorado. Sí que es cierto que muchas ofertas serán para trabajos puntuales o eventuales por las fechas pero hay uno que te interesará y con el que podrás tener una continuidad o estabilidad a largo plazo, ya que tus conocimientos y experiencia harán que asciendas rápidamente posiciones. Tienes que creer más en tu potencial para poder lograr las metas profesionales que tienes.

SALUD: te plantearás empezar a cuidar algo más tu dieta ya que los primeros días de mes te sentirás con bastante cansancio y te darás cuenta de que puede ser debido a tus malos hábitos alimentarios.

Géminis:

Géminis en este mes de Julio las dudas te vendrán por todos los movimientos que se darán a tu alrededor, donde habrá nuevas emociones, nuevas ilusiones, proyectos comunes con otros y una valoración positiva de tus avances a nivel personal. Disfrutarás de visitas inesperadas y sabrás aceptar nuevos retos que te implicarán mucho en experiencias novedosas.

AMOR: estarás muy pendiente de tu pareja ya que te darás cuenta de que siempre eres tú quien necesita la atención en la relación, en este caso cambiarás eso para poder empanizar y equilibrar las buenas energías en la relación de amor. Si llevas poco tiempo en la relación será un mes complicado ya que tus dudas sobre el compromiso harán que se dé la desconfianza en tu pareja hacia tus intenciones ya que notará que te cuesta avanzar en la relación. Es un mes un poco de idas y venidas si lo que tienes es una relación oculta ya que evitarás el seguir enamorándote de alguien que no puede implicarse del todo contigo. De todos modos preferirás no expresar esos sentimientos de anhelo y disfrutar de las oportunidades que se te presenten de forma pasional y sin compromisos. Hacia finales de este mes empezarás a comunicarte con alguien por redes sociales, eso sí te creará muchas dudas en lo que sientes, tienes o deseas. Es importante que cuentes con el consejo de alguien en quien confías.

En lo laboral: Géminis preferirás seguir como estás ya que hacer cambios justo en este mes no será adecuado tanto si estás trabajando como si tienes un negocio propio. Si estás trabajando por cuenta ajena tendrás una propuesta laboral de la competencia, deberás de valorar bien las condiciones y no tomar decisiones precipitadas en este mes ya que no estás en un momento adecuado para el cambio, debes de tener paciencia y esperar. Si estás buscando empleo tendrás la ocasión de participar en un proyecto pero es fuera de dónde vives, puedes tomártelo como una experiencia enriquecedora a todos los niveles pero no será lo que te mantenga estable laboralmente.

SALUD: deberás tener cuidado con la deshidratación.

Cáncer:

Mes de Julio apreciarás los pequeños detalles y valorarás mucho los gestos que los demás tendrán contigo porque hasta ahora siempre has sido tu quien les anima y apoya a todos, este mes verás una recompensa interior de todo ello. Se superan obstáculos importantes para ti tendrás muchas cosas que celebrar.

AMOR: Cáncer es un mes donde te sentirás demasiado sensible y puedes malinterpretar algunas situaciones tanto si tienes pareja como si estas soltero. Si llevas tiempo en una relación sentimental es un mes donde decidirás pasar más tiempo con tu pareja, darle su espacio en sus planes y mostrar tus sentimientos aunque a veces puedan herir emocionalmente por tu gran sinceridad. Pero a pesar de eso habrá viajes sorpresas que te entusiasmarán y harán que te sientas más unido y cómplice de tu pareja. A nivel social será un mes de muchas movidas y encuentros por lo que te sentirás bien con la compañía de los demás aunque preferirás pasar tiempo con las personas que conoces y evitarás los encuentros o citas con desconocidos.

En la familia habrá mucha armonía gracias a una propuesta que harás y que todos aceptarás contentos de que hayas valorado ciertos asuntos.

En lo laboral: es un buen mes para los puestos profesionales que te interesan desde hace tiempo así que debes aprovechar la oportunidad. Si estás trabajando será un buen momento para promocionarte dentro de la empresa ya que podrás optar a cubrir una baja de alguien superior a tu puesto que te ayudará a progresar laboralmente. En la economía te llegará una cierta cantidad de dinero de una inversión que hiciste hace años, te vendrá muy bien para volver a invertir en algo que hace días piensas.

SALUD: estarás muy sensible durante todo el mes por lo que te reforzarás a través de alguna técnica de crecimiento personal.

Leo:

Leo para el mes de Julio intentarás no causar muchos malentendidos ya que tu atractivo personal durante este mes puede crear ciertos rumores que pueden perjudicarte, así que evita los comentarios e intenta ser muy claro con tus intenciones tanto a nivel personal como laboral.

AMOR: es un poco complicado para ti porque tendrás dudas acerca de tu relación porque notarás a tu pareja distanciada o molesta contigo y no sabrás cómo reaccionar o actuar para que las cosas vuelvan a estar en armonía entre los dos, tu carácter impulsivo hace que a veces se den malentendidos sin que haya nada de malas intenciones. A mitad de mes tendrás una pequeña discusión con tu pareja y se aclararán muchos aspectos que sanearán la unión sentimental aportando de nuevo confianza y complicidad con tu pareja. Si estás soltero te entregarás mucho a las relaciones esporádicas que mantengas y eso pude crear ciertas expectativas en los demás que no serán del todo como tú habías planteado. A nivel social te encantará rodearte de gente y evitarás la soledad en todo momento ya que la mejor manera de sentirte bien contigo mismo será sentirte bien con los demás.

En lo laboral: Leo tendrás mucha actividad profesional y eso te mantendrá activo y con motivación ya que tu afán por la ambición y superación harán que cuanto más trabajo te asignen más resultados ofrecerás a la empresa y mejores condiciones llegarán a ti. Si tienes una empresa destacarás en tus funciones y tendrás propuestas para abrir mercado en el extranjero. Si buscas empleo durante julio solo te saldrán ofertas puntuales que te pueden hacer incrementar tus ingresos y adquirir nuevos aprendizajes, así que todo estará como esperas.

SALUD: vigila las tensiones ya que pueden causarte trastornos digestivos y estomacales.

Virgo:

Te plantearás algunas decisiones que cambiarán ciertos aspectos de tu rutina diaria con el fin de sentirte bien con lo que tienes y con lo que haces. Valorarás la estabilidad pero también la mejora de tus condiciones personales. Tus intenciones serán buenas pero tendrás que recordarte de contar con los demás para hacer esos cambios que deseas porque habrá algunas personas implicadas en tus elecciones durante este mes. Los viajes serán una prioridad para ti.

AMOR: te sentirás con muchas ganas de compartir con tu pareja las ilusiones que tienes pero preferirás mantenerte al margen debido a que necesitas valorar desde fuera la relación, todo esto surgirá porque conocerás a alguien que te atraerá en todos los aspectos por lo que deberás de saber qué es lo que sientes realmente antes de tomar una decisión. Tu relación es estable pero demasiado rutinaria así que buscarás la mejor forma de sentirte bien en el amor En tu vida social tendrás que hacer algunas elecciones para alejarte de las personas que no te aportan nada a tu vida y acercarte más a aquellos que valoran tus esfuerzos y te apoyan incondicionalmente porque te aprecian. Buscarás el equilibrio entre tu vida social y familiar.

En lo laboral: tu capacidad analítica será necesaria para resolver un asunto que afecta a un proyecto importante de la empresa, como siempre saldrás airoso de todos los problemas. Si tienes un negocio propio valorarás una nueva faceta que te puede dar muchos beneficios no solo a nivel económico sino de prestigio y satisfacción personal por lograr el avance profesional por el que siempre te implicas. Si estás buscando empleo, julio es un mes idóneo para los contratos y los trabajos más sencillos. Los trabajos puntuales al extranjero es algo que valorarás positivamente.

SALUD: tendrás algunas dificultades para conciliar el sueño debido a preocupaciones por personas que te importan en temas de salud.

Libra:

En Julio tendrás la suerte de tu lado hagas lo que hagas, parece que todos tus esfuerzos dan resultados muy buenos durante este mes. Te sentirás con muchas cualidades y aunque necesites algunos momentos de soledad para tus pensamientos, también tendrás tiempo para tu vida social y familiar.

AMOR: tienes que tener cuidado con lo que dices si discutes con tu pareja porque pueden crearse malentendidos o separación por motivos que no son ciertos, es un buen momento para aprender a dialogar y expresarte sin tener que discutir. Hay un avance en tu relación de pareja con aprendizaje y pasión. Si hace poco que has iniciado una relación, aprovecharás para tratar temas como la convivencia o la familia porque realmente te sentirás enamorado de esta persona que tanto te aporta a todos los niveles.

En la familia es una buena época para los encuentros y los planes a corto plazo, tendrás mucha complicidad y entendimiento con alguien muy cercano a ti, puede ser un hermano o primo en quien confías de siempre.

En lo laboral: volverás a sentirte con buenas energías y con suerte en tus actividades profesionales ya que notarás como confían en ti tanto tus jefes como tus compañeros o clientes. Estás en un momento pletórico a nivel laboral por lo que no valorarás cambiar de empleo como en otras ocasiones. Valorarás el iniciar algunos estudios intensivos para mejorar tus cualidades como profesional y tener más oportunidades de entrar en empresas que te interesan desde hace tiempo. En la economía tendrás que pedir un pequeño préstamo financiero para hacer frente a un gasto del hogar que no podrás obviar.

SALUD: decidirás invertir algo de dinero en tu bienestar para encontrarte mejor y poder sentirte de nuevo vital. Hacia mediados de mes tendrás una buena noticia sobre unos resultados médicos que esperabas.

Escorpio:

Julio puedes tener altos y bajos emocionales debido a la aparición y superación de situaciones de estrés o controvertidas que te pueden hacer dudar acerca de tus expectativas para este mes, la adaptabilidad será algo que deberás mejorar para sentirte mejor.

AMOR: es un mes muy positivo para ti ya que lograrás estabilizar tu relación de pareja aunque lleves un tiempo con muchas dudas sentimentales, es un momento de claridad y emociones encontradas. Si has empezado el año con una ruptura, en este mes habrá una reconciliación y aunque no sea como te lo habías imaginado esta vuelta sentimental te aportará más confianza que todo el tiempo de relación. Se incrementa de nuevo la pasión con tu pareja y estarás con mucha disposición a intentar comprender las decisiones tomadas. Los encuentros con antiguas amistades es algo que te encantará y verás cómo tu vida social empieza de nuevo a tomar sentido. El buen tiempo y unas pequeñas vacaciones te ayudarán a reencontrarte contigo mismo y a valorar lo que tienes aunque a veces necesites avanzar más rápidamente.

Con la familia no habrá muchos cambios pero si te sentirás con más unión hacia ellos incrementándose la complicidad y la confianza general.

En lo laboral: es un momento donde te plantearás nuevos proyectos profesionales que te motivarán a encontrar el cambio necesario para sentirte recompensado por toda tu implicación laboral. Si estás trabajando para alguien, la idea de poder gestionar un negocio propio hará que valores un tiempo de organización para tomar decisiones. Alguien te propondrá una actividad que es la que te dará la idea del negocio que deseas formar. En la economía es un mes donde favorecerá el ahorro en el hogar ya que tus planes de futuro te motivarán a no hacer grandes gastos en este mes.

SALUD: te encontrarás con mucha energía y vitalidad durante todo el mes de julio pero deberás acudir a un especialista bucodental por molestias en tus dientes, no debes de dejarlo pasar ni auto medicarte.

Sagitario:

En Julio te sentirás con muchas ganas de viajar y de conocer a gente nueva, necesitarás cambiar tu rutina y atreverte a tomar decisiones para volver a confiar en tu esencia e intuición. Sentirás que los demás te apoyarán a tomar decisiones y no habrá nada que pueda impedirte conseguir tus metas para este mes.

AMOR: estarán un poco desapegados ya que necesitarán algo de tiempo para ti mismo, para estar con otras personas y para no agobiarte con asuntos del corazón. Entras en una etapa donde los compromisos no serán como tú deseas y por eso harás cambios en tu situación sentimental. Si tienes pareja desde hace tiempo valorarás darte un espacio en la relación para valorar lo que realmente anhelas o sientes ya que notas que el estancamiento en la relación te perjudica en muchos otros aspectos. Si llevas poco tiempo en una relación aparecerán dudas acerca de si debes consolidar dicha relación ya que habrán temas que te darán mucha incertidumbre, sobre todo con lo referente a personas del pasado afectivo de tu pareja. A nivel social es un mes de julio muy activo y eso te encantará porque conocerá a muchas personas interesantes.

La familia puede haber algunos problemas de confianza pero tú estarás con una actitud conciliadora en todo momento.

EN LO LABORAL: tendrás mucha claridad en lo que deseas a nivel profesional por eso si estás creando una nueva empresa, se destacarán mucho en el sector y se te abrirá una continuidad de buenas oportunidades para triunfar en los negocios. Si llevas tiempo en una empresa se valorará mucho tu carisma y es un buen momento para los ascensos y para asumir nuevas responsabilidades, eso es algo que esperabas desde hace tiempo y en este julio te llega tu oportunidad de ascender.

SALUD: te sentirás muy bien físicamente pero algunos días notarás pequeños bajones emocionales que tendrás que sanar con ayuda de alguien que conoces.

Capricornio:

Para el mes de Julio te sentirás con muchas ganas de lograr objetivos o metas personales y por eso cambiarás algunas cosas de tu rutina diaria para que tus expectativas se vean realizadas de forma rápida y positiva.

AMOR: será un mes intenso en cuantas emociones y sentimientos por lo que disfrutarás de tus relaciones afectivas tanto si tienes pareja como si estás soltero. Sabrás expresar en todo momento lo que deseas en el amor y sin apenas pensarlo conseguirás seducir y conquistar a la persona que te gusta. Si llevas tiempo en pareja es importante que le dediques más tiempo a la relación y dar prioridad al tiempo con tu pareja. Si acabas de iniciar una relación será un mes de muchos encuentros pasionales, de mucha comunicación y de nuevas ilusiones con planes de futuro juntos. También tendrás la oportunidad de que aparezca una nueva persona en tu vida que te hará sentir algo completamente diferente. Tendrás mucha incertidumbre y deberás tomar decisiones. Hacia finales de mes una persona de tu pasado afectivo te pedirá una segunda oportunidad pero deberás de valorarlo bien ya que las intenciones no son tal cual expresa ya que es alguien que solo actúa por interés propio.

En la familia tendrás que aprovechar los momentos de encuentro para hablar sobre un asunto que hace tiempo está estancado.

EN LO LABORAL: es un mes de avance profesional ya que si estás trabajando desde hace tiempo en una empresa lograrás encauzar tus proyectos, donde será el momento idóneo para valorar con tus superiores esa mejora en tus condiciones y responsabilidades. Si hace poco que has empezado a trabajar es un mes donde conocerás a personas muy influyentes en el negocio y si sabes aceptar bien las oportunidades en poco tiempo tendrás resultados y beneficios a tus intereses tanto de trabajo como económicos. Si estás esperando una contestación de una entrevista que hiciste, tendrás poca paciencia y por eso la espera se hará más larga. Todo sale bien. En cuanto la economía es un mes de muchos gastos así que intentarás priorizar en tus compras o pagos.

SALUD: te plantearás dejar algunos malos hábitos e intentar mejorar tu estado de salud a través del deporte, la buena dieta y las situaciones de bienestar y equilibrio. Esto en conjunto te ayudará a restablecer el buen descanso y a romper con el insomnio que cada vez era más frecuente.

Acuario:

Acuario para el mes de Julio intentarás tomarte un pequeño descanso en tus actividades rutinarias ya que valorarás nuevas opciones que te permitan obtener el éxito en tus decisiones durante este mes. Sentirás que debes de ayudar a alguien de tu entorno a conseguir una meta importante.

AMOR: intentarás ocultar tus sentimientos lográndolo con facilidad para no causar malentendidos ajenos, sobre todo si estás conociendo a alguien que empieza a gustarte y mucho. Si tienes una relación sentimental estable será un mes donde habrá muchos planes juntos, Si estás soltero tendrás un atractivo especial que hará que con mucha facilidad conquistes a quien te guste pero no acabarás de estar cómodo con ninguna de las relaciones pasionales que puedan surgir, intenta no presionar para encontrar a tu pareja ideal porque todo te llegará en el momento menos pensado. Es un buen mes para conocer a personas interesantes e influyentes en algunos de tus hobbies que te permitirán expandir tus ideales en otros aspectos de tu vida. Te sentirás que conectas con los demás y que esa conexión es fuerte y duradera en el tiempo aunque no sea exactamente el amor lo que te mueva en tu vida social.

A nivel familiar tomarás prioridades y restablecerás algunas relaciones de tu pasado que se rompieron por causas ajenas a ti.

EN LO LABORAL: tendrás algunos días un tanto tensos en tu trabajo debido a que tendrás más exigencias de las habituales y tu ritmo de actividades puede verse desbordados por tanto trabajo y tan poca ayuda de compañeros. Es cuestión de que te organices de forma distinta para dar salida a todas las peticiones que te darán. Si buscas empleo tendrás muchas ofertas laborales pero deberás de conciliar tu vida laboral con tu vida personal de tal forma que no dejes nada de lado ya que tu éxito en general dependerán de esos dos factores. Valorarás bien las propuestas antes de tomar una decisión. Si tienes un negocio propio aguantarás las críticas de forma constructiva y positiva por lo que nada afectará a tus negocios.

En la economía es un buen momento para hacer crecer tus finanzas a través de inversiones pasadas, tendrás la oportunidad de participar en un proyecto que dará beneficios en un corto plazo de tiempo.

SALUD: preferirás los remedios naturales para sanar el malestar, incluso irás a aprender alguna terapia curativa para sentirte mejor contigo mismo.

Piscis:

El mes Julio obtendrás muchas certezas de algo que te preocupaba en exceso, es un mes donde habrá superación de obstáculos y entrada de un nuevo periodo positivo en tu vida. Se intensifican tus relaciones personales y sociales dejando paso a encuentros favorables alegrías que te sentarán muy bien.

AMOR: tendrás que trabajar la empatía dentro de la relación de pareja ya que estarás bastante sensible y habrá días en que te moleste la actitud de tu pareja y otros en las que te enamore por completo. Si estás en una relación pero sin mucho compromiso, es un buen momento para exponer tus anhelos en el amor y proponer un futuro junto. Las relaciones ocultas serán algo que mejorarán tu estado anímico ya que no tendrás que dar ninguna explicación de lo que haces y tus ilusiones irán en aumento, tendrás las cosas bastante claras de la situación pero debes de cuidar de que el enamoramiento no influya negativamente. A nivel social estarás muy satisfecha con tus amigos ya que notarás la complicidad y el apoyo incondicional que te irán dando a lo largo de todo el mes.

Con la familia intentarás mantener algo de distancia ya que empezarás este mes con muchos agobios por la presión familiar hacia algo que tú evitas. Ellos te informarán igual de todo y comprenderán tu distanciamiento en este mes de julio.

EN LO LABORAL: te plantearás cambiar de empleo si llevas tiempo en la misma empresa porque te dará la sensación de que no te valoran lo suficiente aunque tus visión es bastante subjetiva de la situación. Tendrás varias propuestas que valorarás pero que al final rechazarás porque donde estás ahora tienes bastante estabilidad, de todas formas le irás dando reflexión a este cambio. Si buscas empleo tendrás muchas facilidades para empezar a trabajar durante este mes.

SALUD: la confianza en ti misma es lo que te ayudará a estar con gran energía y vitalidad o bien decaído y con malestar. Es un mes muy variable a nivel emocional para ti, intentarás observarte o analizarte interiormente para superar estos baches.

Por Marga: Consultas a astrologamarga@gmail.com