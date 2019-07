Bullying en Jujuy: “al no considerarlo un problema nadie lo trata y esa es la mayor situación de desamparo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Flavia Castro, delegada en Jujuy del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), se refirió a la problemática del bullying en las instituciones educativas de nivel secundario y señaló cuáles son los principales motivos que hacen que los alumnos lo padezcan.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Flavia Castro expresó “la diversidad sexual siempre es un tema que está en boga dentro del ámbito educativo, y vamos a ver bullying, acoso, ciber acoso, por diversidad sexual y discapacidad, estamos viendo muy seguido en el INADI. Es un tema recurrente”.

“Mientras podamos coordinar sin muchas resistencias que la educación implica también hablar de esto, vamos a poder generar una concientización en el común de la gente. Estamos en esa etapa de pleno debate, donde tenemos que tratar de pasar esta etapa para que finalmente podamos con absoluta tranquilidad ver estos temas y ver como los vamos a evitar”.

Agregó “las consultas que tenemos en el INADI tiene que ver con la falta de aceptación, el no aceptar al compañero, y como no se lo acepta se lo hostiga, termina siendo objeto de burla y terminan abandonando el colegio”.

Explicó que, como supuestas razones, estarían “la diversidad sexual, discapacidad, ciber acoso y ciber bullying, que es una cuestión que abunda en todos los colegios o en la mayoría. Hace tres años del Parlamento Juvenil que hace INADI recolecta las situaciones que denuncian los estudiantes. En primer lugar estaba la condición socioeconómica y nos llamó mucho la atención, pero tiene que ver con la diferencia de servicios y accesibilidad que tienen los estudiantes del interior, la pobreza, la lejanía hace que a veces el Estado no llegue de la misma manera a todos los colegios”.

“Esto se visibiliza mucho en los estudiantes, ese es el mensaje que recibimos hace 3 años, pero este año no, el informe estará listo, pero nos resultó llamativo porque la situación económica influye mucho en el uso y goce de los derechos”.

Mencionó que “en lo que va de este año hemos registrado alrededor 27 denuncias formales y a través del buzón del INADI hemos tenido más de 100. Este buzón recepta denuncias anónimas y ahí estamos teniendo más información porque en reconocerse como víctima genera vergüenza en muchos estudiantes”.

Resaltó “el Buzón ayuda a muchos de ellos a poder denunciar cuestiones que no son visibilizadas por las autoridades y eso nos hace tomar conocimiento del caso, y en ese buzón es donde más casos tenemos”. Aclaró que esto se dio en escuelas secundarias estatales y privadas.

Respecto a qué dicen los chicos y quiénes padecen estas situaciones, respondió “sienten que no hay un abordaje en el tema, que las problemáticas que tienen vinculadas a la discriminación y al bullying no son abordadas como tales, creen que los terceros, docentes y directores, que forma parte de la convivencia normal y no genera en ellos señales de alerta y ahí está el mayor inconveniente. Al no considerarlo un problema nadie lo trata y esa es la mayor situación de desamparo frente a las problemáticas que se generan dentro del ámbito educativo”.