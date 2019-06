“Debemos empezar a hablar del buen trato y desterrar así el maltrato hacia nuestros adultos mayores”

Jujuy al día® – En el marco del Día de Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato a los adultos mayores, nuestro medio entrevistó a la titular de la Dirección Provincial de Personas Adultas mayores, Cintia Páez, quien destacó la importancia de concientizar sobre esta temática y sobre los abusos que reciben nuestros abuelos.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Cintia Pez expresó, “quienes trabajamos con políticas públicas para garantizar la protección integral de nuestros adultos mayores, sabemos que hay un día en el año que el mundo se pone en sintonía. Esta lucha tiene que ser un compromiso, no solo del Estado, o de las personas mayores, o de las organizaciones que trabajamos en esto, sino de toda una sociedad”.

“Cada uno de nosotros, como ciudadanos, debemos revisar nuestras conductas cotidianas, que quizás no están buenas y las tenemos naturalizadas como tales y no habló de violencia física o verbal, sino de la vulneración de derechos y el maltrato cotidiano que se naturaliza, por ejemplo, que en una esquina no se le da el paso a un peatón, más aún si es una persona adulta mayor que encima tiene una ayuda técnica como un bastón o andador para cruzar la calle”.

Agregó “es el momento ideal para pedirle a cada uno de los ciudadanos de la provincia que nos tomemos unos minutos y revisemos que pudimos hacer como mala conducta, que podemos reconocer como maltrato y empecemos a corregirlo. Está claro que el Estado solo no puede, que los adultos mayores solos no pueden, debemos hacerlo entre todos, con un gran compromiso que tenga que ver con el buen trato, empezar a hablar del buen trato y desterrar así el maltrato”.

Acerca de los tipos más frecuentes de maltrato o abusos de los que son víctimas nuestros adultos mayores, comentó “son más frecuentes los reclamos por abuso económico. Por ahí la familia considera que la persona adulta mayor puede estar en riesgo al ir con su tarjeta al banco, a un cajero, y puede ser víctima de alguna situación y determinan que, para protegerlo, le van a manejar la tarjeta y ahí vienen las dificultades porque los adultos mayores empoderados reconocen que están siendo abusados, y cuesta para ellos denunciar a alguien de su familia por ser víctima de abuso de alguna manera”.

“Pero trabajamos con esa familia, con la red de apoyo de estas personas adultas mayores, fortalecemos, damos muchos talleres y estamos desarrollando una multiplicidad de acciones como también involucrar a alumnos de diferentes establecimientos educativos para sensibilizarlos y que ellos puedan convertirse en promotores del buen trato y agentes que repliquen lo que aprenden”.

Explicó que ante un caso “como todas las denuncias o consultas, demanda espontánea, telefónicas o por nota, siempre la Dirección constituye un equipo profesional compuesto por una asistente social, una psicóloga y una abogada, se hace el abordaje de ese caso para determinar si realmente lo que se manifestó encuadra en algún tipo de violencia, maltrato o irregularidad para con los adultos mayores. De ser así, se aborda, deriva y se trabaja”.

En relación a la ola de estafas telefónicas donde fueron víctimas muchos adultos mayores en Jujuy, Páez señaló a JUJUY AL DÍA® que “con Seguridad, la Dirección Provincial de Adultos Mayores, la municipalidad de capital con su dirección y la Defensoría del Pueblo llevamos adelante en diferentes localidades y barrios de nuestra ciudad talleres informativos y preventivos, donde a través de diferentes dinámicas como representaciones hechas por adultos mayores, la gente del Ministerio de Seguridad con la División de Estafas, con equipos técnicos de nuestra Dirección estamos concientizando y educando a toda la población”.

“No es solo hacer reuniones con personas adultas mayores, todos tenemos que estar alertas y ser agentes multiplicadores de lo que aprendamos en esos encuentros. Les damos diferentes tips para que la persona tenga la garantía y seguridad de decir, cuando lo llamen por teléfono diciendo ‘te ganaste un auto’, ‘no me interesa’ y cortar la comunicación, y no brindar información de ningún tipo”.