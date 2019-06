“Jujuy es una de las provincias que más cambios tuvo en cuanto al colectivo LGTB”

Jujuy al día® – En el marco del Día del Orgullo LGTB, nuestro medio entrevistó a la titular de la Fundación “Damas de Hierro”, Lourdes Ibarra, quien resaltó cómo en nuestra provincia la sociedad, junto al Estado a través de políticas públicas, mejoró la calidad de vida de las personas del colectivo.

En la jornada de hoy se llevará en nuestra capital la marcha del orgullo, en Tilcara la inauguración de un refugio, un festival y un desfile de modas.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Lourdes Ibarra manifestó “antes era tanto la homofobia, y tanto el rechazó, que el orgullo se volvió nuestra respuesta política. Se cumplen 50 años de la revolución de Stonewall, cuando en ese entonces un Estado generaba políticas públicas donde se realizaban lobotomías a personas trans, electroshock para revertir el género de personas trans, y esta revolución reivindicó los derechos de las personas LGBT”.

Consultada sobre los cambios que se dieron a través de los años en nuestra provincia para mejorar la realidad y si se ha aplicado políticas públicas en pos del beneficio de las personas del colectivo, Ibarra respondió “sí, muchísimas. Jujuy es la provincia que más tiene. Por ejemplo este viernes –por hoy- estamos inaugurando el refugio para personas trans LGTB en Tilcara, es un proyecto de Fondo de Mujeres del Sur que nos permite abrir la sede del Nodo trans en San Pedro y vamos por 4 más, estamos notando y haciendo bastante cambios”.

Acerca de las necesidades que tienen las personas del colectivo que aún no han sido respondidas, señaló “el cupo laboral trans, el tema de las escuelas, una ley de antidiscriminación y una para que no puedan prohibirle el acceso personas trans, con discapacidad o a cualquier persona, en los lugares de esparcimientos, tanto públicos como privados”.

En relación al cambio de identidad de género realizado por un menor de 11 años en Jujuy, mencionó “es una de las distintas personas que han hecho este proceso, hay chicos más chiquititos. En este sentido, en Jujuy una de las cosas que hemos logrado, y muy importante, es tener un consultorio de acompañamiento a niños y niñas trans que funciona en Materno Infantil y este cambio responde a una articulación entre todas las organizaciones para que se puedan realizar este cambio registral”.

“Podrían haber sido otras, más y antes, pero lamentablemente el ex director del Registro Civil no nos ha permitido esto, nos ha puesto muchas trabas, como lo hizo con la ley de identidad de género porque él consideraba que lo nuestro no era una elección sino una enfermedad, algo que nos manifestó en una oportunidad a nosotras, a mí y Aylen Chambi, y no nos permitió acceder al cambio antes, recién ahora con el cambio de gestión podemos celebrar este logro”.