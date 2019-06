Estafas telefónicas en Jujuy: “un dato siempre a tener en cuenta, es que las víctimas se exponen en las redes sociales”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, Aldo Lozano, se refirió a la seguidilla de casos de estafas telefónicas que se vienen registrando en Jujuy.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Fiscal Aldo Lozano expresó al respecto que “se dan en diferentes periodos de tiempo donde aparecen estos delincuentes con este tipo de modus operandi donde, generalmente, la mecánica es a través de llamadas telefónicas, donde están ‘a la pesca’, ‘fishing’ como se dice en inglés, de personas de buena fe, a veces mal informadas, y terminan entrando al juego de estos delincuentes”.

“Usan la mecánica de decirles que han ganado un permio o que fue beneficiado con algún préstamo de dinero, y como otros casos que hemos tenido donde conocen a algún pariente de la familia, y dicen que estarían necesitando dinero por alguna emergencia o por ser estudiantes de otra provincia. Son muchas las maneras, pero siempre el delincuente tiene algunos datos”.

Agregó “en relación a la ola de estafas que se dio en nuestra provincia, hemos tenido varios casos resueltos, por ejemplo el año pasado hemos trabajado en varios de estos hechos y las investigación son complejas desde ya, porque el delincuente actúa bajo un manto de oscuridad, no se expone, usan teléfonos con números reservados o privados y por ahí se dificulta mucho acceder a ese número. El estafador nunca llamará de un teléfono donde esté identificado, compran chip en la vía pública por poco dinero, lo activan en celulares hasta robados y ahí realizan una estafa”.

“En un día pueden realizar 100 llamadas y 10 personas son ‘pescadas’, aportan sus datos y realizan algún tipo de transferencia o depósito siguiendo el juego del delincuente, por eso, a veces, son delitos de difícil investigación porque el delincuente no se expone ni aporta datos particulares”.

Describió el accionar de estos delincuentes, diciendo que “un modo operandi, cuando están ‘a la pesca’, manifiestan a quien lo atiende, que ganó un premio como un auto, un televisor de alta gama, y empiezan con el ardid, le dicen que para ser beneficiario de ese premio que deben hacer una transferencia, un depósito bancario o giro, ahí recién aportan el nombre de la persona o DNI para el depósito”.

“Cuando la denuncia es inmediata, ante el MPA o la Brigada de Investigaciones, en la División Estabas, donde los investigadores trabajan muy bien este tipo de hechos, porque hay un protocolo instaurado, hemos tenido casos que al momento de hacer la transferencia, y por lo general son de otras provincias donde se realiza el depósito, ahí alertamos a la policía, a la fiscalía de otra provincia por si se presenta una persona a buscar un giro por un monto tal, se lo detiene al retirar el giro porque evidentemente es parte de la estafa”.

“Muchos casos han sido resueltos, pero tiene que ver con que el damnificado haga la denuncia inmediatamente”.

Comentó “otra cosa a resaltar es que en la mayoría de los casos, cuando salen a la pesca, es muy común buscar jubilados, personas de edad avanzada, y uno de los modus operandi era manifestarle que habían accedido a un beneficio de ANSES, la Reparación Histórica que estaba en trámite, y convencían a la persona que haga un depósito de dinero para poder acceder al monto final, o a un prestamos, y la persona accedía, era engañada, realizaba el depósito e inclusive aportaba datos de la cuenta bancaria o de la tarjeta de débito, hasta la clave”.

“Por ello no den datos jamás a una persona que habla por teléfono, porque de esta manera no se maneja ningún organismo público o privado, y no existen premisos con una llamada telefónica. No deben entrar en ese juego porque después están las lamentables consecuencias de la gente, deposita su dinero y lo pierde, en la mayoría de los casos no lo recupera más”.

Recomendó que “una de las principales cosas a tener en cuenta es el tema de las redes sociales. La mayoría de las personas muestran todos sus datos ahí. Entiendo la modernidad, la comunicación, a los jóvenes, donde exponen su vida con fotos, con datos y a veces sin querer no se dan cuenta que le están dando una base de datos muy importante a gente que dedica a deglutir esto, ya sea por estafas o delitos contra la integridad sexual”.

“En las redes sociales hay que ser muy cuidadosos al volcar datos, direcciones, teléfonos, fotos que le sirven porque siempre hay que pensar que esta gente que tiene una mentalidad criminal, puede usar ese tipo de datos, en el caso puntual de las estafas, tener información y llamar a una persona que puedan tener vínculos, solicitando dinero por una cuestión de emergencia”.

“Es un dato siempre a tener en cuenta, las víctimas se exponen en las redes sociales, por eso recomiendo no mostrar a la sociedad la vida íntima de uno, hay que tener mucho cuidado de dar datos de su modo de vida, teléfonos, direcciones, porque hay gente que está viendo cómo sacar ventaja con las estafas o delitos más graves”.

Instó a que “si se dan cuenta de esto, corten la llamada, y si tienen datos del teléfono por favor hacer la denuncia de inmediato, eso nos ayuda, y recordar que pueden ser tanto hombres como mujeres las que apliquen estas mecánicas en esta actividad delictiva”.