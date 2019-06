Caso de abuso en escuela de Jujuy: para el abogado de la docente “no está determinado el delito que se le acusa”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Federico Llermanos, representante legal de la auxiliar docente acusada de abusar de una alumna de 3 años de edad, se refirió al estado de la causa y señaló que aún, a su entender, la fiscalía no pudo demostrar fehacientemente el hecho ni el autor del mismo.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Llermanos expresó “como primera medida, la defensa solicitó el cese de detención, es decir que se le otorgue la libertad a mi asistida y subsidiariamente, bajo el supuesto que las autoridades no consideren esta opción o entiendan que no correspondería en esta etapa del proceso, solicité como medida alternativa la prisión domiciliaria”.

Respecto a la acusación, señaló “esta defensa entiende que no está determinado el delito que se le acusa, que es abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por quien estaba a cargo de la guarda, en este caso de la menor. Entendemos que, tanto los informes médicos como psicológicos, no son contundentes y determinantes a los fines de tener acreditado este supuesto delito”.

Ante esta situación, explicó porque aún continúa con la figura procesal de imputada y detenida “aun en la investigación penal preparatoria restan medidas probatorias tendientes a esclarecer esta situación, sin embargo, el grado de conocimiento que requiere esta etapa procesal es el de probabilidad y no el de certeza, el cual se adquiriría en la juicio o etapa de debate”.

“Llegado el momento, desde la defensa, al cierre de la investigación, va a pedir nuevamente la libertad de mi asistida, veremos cómo avanza el proceso en este sentido a los fines de determinar si debe continuar el proceso en libertad o no, o si eventualmente la calificación legal seguirá siendo la misma”.

Además, el letrado manifestó “dentro de lo que es la justicia entiendo que este tipo de situación que es públicas y lo que fue escrache que sufrió mi asistida no puede ser tenido en cuenta y así entiendo que viene siendo en este proceso, no viene siendo tenida en cuenta esa situación a los fines de tomar una medida o no respecto a su situación procesal”.

“La justicia actúa de manera independiente, imparcial y hasta el momento todo el proceso se ha desarrollado en calma y con los criterios objetivos a tener en cuenta para llevar adelante este tipo de causa”.

Indicó “lógicamente es una acusación sumamente grave que debe determinarse por sobre todo por los chicos, aquí hay niños, y se debe descubrir si este hecho ha pasado o no, y en el supuesto que haya pasado, quién fue el autor, y hasta el momento la defensa entiende que no está determinada la existencia del delito y, en segundo lugar, en el supuesto que haya acontecido, si fue llevado a cabo por mi asistida u otra persona”, concluyó.