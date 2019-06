Aún faltan detalles para la reglamentación de la ley de generación distribuida de energía en Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el diputado provincial, e integrante de la Comisión de Obras Públicas, Fabián Tejerina, se refirió a la ley provincia de generación distribuida, sus objetivos y alcances, y a por qué aún no está reglamentada en la provincia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Fabián Tejerina expresó “hemos dado tratamiento en la Legislatura a esta iniciativa que luego se transformó en ley. La provincia con esta cuestión de haber, estratégicamente, definido como eje de desarrollo la energía renovable, los proyectos que se vienen ejecutando y en otros casos proyectando, tienen que ver con la generación de energía a gran escala”.

“Nosotros abrimos un interesante debate sobre una tendencia en el mundo, que es el aprovechar la energía solar, pero a escala domiciliaria, para los ciudadanos comunes, y por eso en muchos lugares se ha comenzado a desarrollar este tipo de energía que es la de los propios usuarios de energía, PyMES y domiciliarias, luego marcaré la diferencia con la ley nacional. Acá se estudió, se trató, en el seno de la comisión, el tema y se terminó aprobando una ley que significa que cada familia jujeña, cada domicilio de Jujuy, a través de un sistema de paneles solares y un dispositivo específico, podrán generar su propia energía eléctrica para consumo”.

Agregó “Pero, en el caso que haya un horario donde la energía solar cesa sobre en el domicilio, esa energía generada se inyecta al sistema de distribución significando eso a fin de mes un tipo de compensación, ya que se consumió la energía de la empresa proveedora, pero también se inyectó energía generada en su casa, hay una compensación en lo que cada uno aportó. Esto es la generación distribuida de energía”.

“La ley define conceptualmente esto, cómo se debe reglamentar y funcionar, a distintas escalas, y lo que también prevé la ley provincial es una fuerte promoción sobre esta actividad. Obviamente esto requiere de un esfuerzo técnico y económico para que empiece a desarrollarse”.

Indicó que “la ley provincial aun no fue reglamentada, precisamente en el Congreso de la Nación había varios proyectos a consideración del cuerpo y que teníamos la versión que iba a ser tratado y aprobado, y eso sucedió”.

Tejerina señaló que “hoy conviven dos regímenes legales, el nacional y el provincial. Ha habido avance entre funcionarios nacionales y provinciales para que esto se compatibilice y haya adhesión a la ley nacional salvaguardando algunas cuestiones que tienen que ver con la ley provincial, ya que la de la provincia tiene como uno de los principales objetivos que la energía esté en los domicilios, pero la ley nacional tiene una tendencia muy fuerte en la generación en las PyMES”.

“Estamos en esa instancia, de tener que compatibilizar, estudiar lo más conveniente para la provincia, aprovechando los beneficios que posee al ley nacional en cuanto a fondos de fomento, inversiones que lo tenemos en la provincia, acá todas aquellas inversiones que están promocionadas desde lo fiscal e impositivo, lo nacional tiene como interesante los distintos fondos que puedan venir y por lo tanto creo que en las próximas semanas se va a terminar de definir lo que sería la posición de la provincia ante esta legislación”.

Respecto a si habrá, o se prevé, algún tipo de ayuda a quien quiera instalar este sistema en su vivienda, Tejerina comentó “lo que se necesita son los materiales para la generación, pero estos materiales la mayoría son de producción fuera del país, esto dificulta la práctica porque están todos a precio dólar, a precio internacional, por eso es muy importante vincular el tema de producción de los elementos, de los componentes que hacen falta con lo que estamos desarrollando acá que son las zonas francas y los parques industriales. Nos parece que es el ámbito propicio para producir estos componentes a un precio más razonable”.

“Consiste principalmente en los paneles de generación y el artefacto que se llama conversor, que es un medidor que medirá lo que se inyecta al sistema interconectado. En este caso no se habla de baterías de litio porque no se acumula, acá se genera, se inyecta o se usa, no hablamos de otra cuestión como la que se vienen haciendo en los pueblos autosustentables energéticos solares, donde ahí se utiliza la batería, en estos casos no”.

Añadió “igual esto tiene un costo importante que precisamente en la convivencia del sistema nacional y provincial podemos sacar las mejores herramientas para poder desarrollar esto, vale la pena decirlo aún no es que esté vigencia, esto aún no se reglamentó porque sabíamos que iba a salir un régimen nacional, sé que funcionarios de la provincia están abocados, hicieron encuentros en Buenos Aires para compatibilizar lo que es la ley provincial y la adhesión a la ley nacional”, concluyó.