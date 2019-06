A partir del 1 de julio se reciben las postulaciones a los Premios San Salvador Edición 2019

Jujuy al día® – En el marco de una nueva edición, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto al director de Ceremonial y Protocolo, Raúl Sendin, anunciaron la realización de la entrega de los Premios “San Salvador”, a desarrollarse el martes 6 de agosto a las 11 horas en las instalaciones del Centro Cultural “Éxodo Jujeño” de calle Bahía Blanca Nro.59 del Bº Coronel Arias; las postulaciones a las estatuillas podrán ser presentadas a partir del 1 de julio hasta el 20, de 8 a 13 y de 14 a 19 horas en primer piso, de avenida El Éxodo Nro. 215.

El anuncio fue vertido en el Salón de los Intendentes, donde se convocó a presentar las postulaciones a los Premios “San Salvador” 2019, en reconocimiento a ciudadanas y/o ciudadanos y/o instituciones locales cuya tarea cotidiana es innovadora significativa y trascendente para la comunidad.

Al respecto, el Intendente Municipal, Raúl Jorge, invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de los premios y acompañar la premiación a más de veinte ciudadanos, organizaciones, instituciones que representan “el sentido profundo que tiene la comunidad jujeña en el día del Santísimo Salvador, el cual es muy significativo en la vida de la ciudad”.

Entre los rubros que mencionó para las postulaciones se refirió a: Labor ciudadana; Humanitaria, Cultural; Deportiva; Instituciones Intermedias; Labor Empresarial y Profesional; que se recepcionarán hasta el día 20 de julio y será seleccionado por un jurado “bien constituido de gente que recibió el premio, lo que significa democratizar todo el proceso de selección de los nominados”. Además invitó a conocer las bases y condiciones en la página web de la Municipalidad y en: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/premiossansalvador

Luego, Raúl Sendin, amplió la convocatoria y destacó que las postulaciones no deben ser en forma individual, sino presentadas por una organización u organismo no gubernamental radicado o no en la ciudad. “Como todos los años se realiza la entrega de los premios San Salvador que tendrá lugar el martes 6 de agosto en las instalaciones del Centro Cultural “Éxodo Jujeño” a las 11 horas”.