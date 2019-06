Burgos: “no trato de suprimir las PASO en mi proyecto”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la diputada nacional Gabriela Burgos, explicó en qué consiste el proyecto que presentó en relación a las elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), y su postura al respecto.

Gabriela Burgos. Foto: Edgardo Valera

En declaraciones a diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Burgos expresó “teniendo como base uno de los requisitos de las PASO, que es que los precandidatos se presenten para una gran interna de distintos partidos, donde hay precandidatos a ocupar un mismo cargo, una misma banca, y se presentan en las PASO para ver cuál seguiría el camino a las generales. Eso es, breve y sintéticamente, una de las tantas finalidades de la participación de quienes quieran ser candidatos y están dentro de las reglas de juego de la democracia y de la libertad de poder serlos, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos de la integración de los partidos políticos o de los frentes”.

“En las PASO se presentan aquellos precandidatos o postulantes para ocupar y seguir a las generales en esa candidatura. Si ese requisito no está presente, si existe una lista única, es decir que no hay varios precandidatos en una misma candidatura, ¿por qué se llevan adelante las PASO, si ya está la lista, si ya está definido quién es el o los candidatos a ocupar ese cargo?”.

Agregó “lo que presenté es por esos casos donde existe una lista única, donde no es necesario dilucidar quiénes continuarían porque hay una sola lista, y evitar las PASO y que se aplique para aquellas otras categorías donde sí hay una multiplicidad de precandidatos a ocupar ese piso para seguir compitiendo en las generales”.

Explicó que su proyecto “no aspira a ser aplicado ahora, ya que estamos transitando un proceso eleccionario donde está dentro de este proceso la constitución de las PASO. Advierte esto, que ha sido visible en estas elecciones, para ser remediado en un futuro. A las leyes no les tengamos miedo, pueden ser modificadas cuando se advierte ciertas falencias o cuando no se aplican teniendo en cuenta el fundamento que tuvieron en su momento, pero eso es fundamentalmente”.

Aclaró “no estoy dentro de la idea de cortar un proceso que se está llevando a cabo”.

Recalcó “no estoy en contra de las PASO, en el sentido u objeto que tuvo en su momento y que hoy en día no se estaría dando en su totalidad, entonces quizás dejar advertido, hacer una pequeña aclaración dentro de la misma ley, para que en casos sí se aplique, cuando se da la diversidad de precandidatos, y en donde halla una lista única no se aplique. No trato de suprimir las PASO en mi proyecto”.

Respecto a este debate si se dará en breve “dentro del interbloque de Cambiemos se vienen postulando transformaciones o cambios a lo que hace a las políticas, las reformas políticas. Sabemos muy bien que ni en Diputados ni en Senadores tiene mayoría para decidir los temas a llevar al recinto ni ser trabajado, pero no hubo un acompañamiento de la oposición en esta transformación o reforma política, eso es cierto”.

“Ojalá que el año que viene, en un año no eleccionario, se pueda llevar adelante, y quienes tenemos la obligación, por el lugar que ocupamos, podamos llegar a un acuerdo e ir modificando aquellos acuerdos y lo necesario a modificar que tiene que ver con las transformaciones políticas”.

Señaló “la sociedad va cambiando y la ley debe ir, tiene que, acompañar esos grandes cambios sociales que se producen, y este tema de la reforma política es uno de ellos. Ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias, y quienes tenemos la obligación de esa naturaleza podamos, el año que viene, por decir, sentarnos a hacer un análisis profesional, ético, moral y adecuado a las necesidades de la sociedad que va demandando”.