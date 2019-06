Jujuy: ausencia de la oposición en reunión con sindicalistas por el decreto de pase a planta

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la titular de la Comisión de Salud, Lourdes Navarro, se refirió a la reunión mantenida ayer con el sindicato de los profesionales sobre el decreto de pase a planta permanente, reunión que calificó de amena.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Lourdes Navarro expresó “como saben, llegó el decreto del Ejecutivo y en la Legislatura se lo aprueba o se lo rechaza. Mañana –por hoy- tenemos reunión en la Comisión de Asuntos Institucionales y en la de Finanzas posteriormente, donde ha sido girado el decreto”.

“Hemos tenido plenario de comisión la semana pasada y el miércoles hemos estado presentes cuando estuvieron los dirigentes, y su planteo es ese, quienes quedan afuera de este decreto, sabemos que a través del mismo 5500 personas estarían en condiciones de su planta permanente y están esperanzados en este tema”.

En ese sentido, mencionó “el hecho de rechazar un decreto sería prolongar más el tema. También se dice que no es el tema del rechazo, sino que haya un nuevo decreto, que trabajemos en todo caso con una ley con los puntos que ellos plantean. Los hemos escuchado, por supuesto que todos sus planteos son para la mejora de algo”.

“También plantearon que en la ley anterior del 2013 quedaron personas excluidas y le hemos pedido los expedientes y ver qué podemos hacer, ver si es solo una cuestión burocrática o si hay otras cosas, o porque no están en condiciones”.

Señaló “fue una reunión amena, pero la oposición no estuvo presente”. Acerca del por qué, mencionó “nosotros nos reunimos los lunes en la Comisión de Salud, hemos recibido a personas de ATE que nos vinieron a plantear otras cuestiones, nos había llegado esta nota que es la habíamos informado a los diputados cuando fueron las reuniones y habíamos quedado en un reunión para hoy –por ayer-, asique esta es la reunión planificada, y como la Comisión se reúne los lunes, la verdad que el por qué no están, corre por cuenta de la oposición que no estuvo presente para escucharlos. Pero fue grato, siempre que vienen a plantearnos temas es para que podemos conversarlo en el seno de las comisiones respectivas”.

Mencionó que “hemos quedado que le íbamos a hacer conocer el tratamiento de este decreto, si tendrá alguna postergación o el tratamiento específico que le demos, y quedamos en convocarlos para otra reunión”.

Acerca de poder incluir modificaciones en el decreto o en su reglamentación, Navarro explicó “un decreto que viene del Ejecutivo se lo aprueba o se lo rechaza. Hay cosas que se pueden ver en la reglamentación, se pueden incluir, en el decreto que aprobemos no podemos modificar sobre el mismo, sobre la reglamentación sí, en la que también trabajaría el Ejecutivo”.

“Esto hay que ver, porque en el caso que no siga adelante este decreto son 5500 personas que están esperando avanzar sobre esto, que están preparando sus papeles, pero todo será tratado en la Comisión”.

Respecto a cuándo se trataría en el cuerpo legislativo, la diputada mencionó “eso lo decide la Comisión, y ve el tratamiento que va a tener. Lo que sí se ha planteado también, que en el caso que no tengamos tratamiento, y por ejemplo se trate algún proyecto de ley que se pretenda ingresar, vamos a demorar mucho más tiempo, esto prácticamente es una cuestión de inmediatez que se puede ir avanzando en sobre una planta permanente y 5500 personas que reúnen las condiciones están esperando esto”.

“Acá lo que se decía en el tema salud, es que hay 180 profesionales que estarían en condiciones de pasar, y esto lo debatiremos mañana –por hoy- y veremos el curso del decreto”, concluyó.