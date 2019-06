Energía solar: el horizonte cada vez más próximo que tiene Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el gerente General de la empresa EJE SA, Ernesto Vaccaro, se refirió a la importancia de la generación de energía fotovoltaica luego del suceso nacional vivido el pasado domingo, con un apagón masivo de varias horas en casi toda Argentina.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Ernesto Vaccaro expresó “ante estas fallas pasadas, y al no estar interconectadas hubo localidades que funcionaron sin inconvenientes: la central de La Quiaca, que es a gas, trabajo sin inconvenientes, como también todos los pueblos solares que se inauguraron recientemente funcionaron al 100% y no se vieron afectados, tuvieron servicio las 24 horas”.

Ernesto Vaccaro

Vaccaro comentó que “estamos en un proyecto que hemos iniciado en la reconversión de Piedra Negra a una planta híbrida de energía fotovoltaica, gas y batería de litio, y tenemos previsto terminarla a fin de año. También tenemos la inauguración de tres pueblos solares más, y otros dos que a través del gobierno se van a inaugurar, es decir que aún queda 5 pueblos solares”.

“La tecnología se está aplicando, el diseño estructural de la tecnología se está aplicando en estos pueblos solares, y es la tecnología que es sustento de las grandes ciudades en el mundo porque la tendencia va en ese sentido: estructura tecnológica de autogeneración a través de energías renovables”.

Sobre si cree que los jujeños optarán por este sistema en relación a la ley de Generación Distribuida, mencionó “sí, creo que a medida que vaya avanzando la tecnología y los costos sean más accesibles, la cultura será tener energía limpias y renovables”.

Acerca del episodio del apagón del pasado domingo, Ernesto Vaccaro comentó a este diario que “tuvimos la sorpresa que a las 7 de la mañana se desconectó todo el servicio interconectado. En esto hay que aclarar que Jujuy tiene dos sistemas: el interconectado nacional, que se denomina sistema concentrado donde están los Valles, Yungas hasta Humahuaca, y luego todo el sistema aislado provincial que no se encuentra conectado al sistema nacional sino que se realiza el servicio a través de generaciones aisladas propias que tiene la distribuidora y EJSED SA, y esas generaciones pueden ser hidráulicas, solares, híbridas entre gas y fotovoltaicas, o 100% solares como lo son los pueblos solares que estamos inaugurando”.

“Todo el sistema interconectado concentrado se vio afectado por esta falla; no así el sistema asilado que tiene generación local individual y está totalmente independizado del sistema nacional”.

Agregó “actuamos como en un caso de contingencia masiva, cuando se dan por una contingencia climática, y se aplicó el mismo protocolo, es decir que primero se vio la asistencia, si había alguna situación de riegos, y en forma paralela se ve el tema de servicios de salud, se toma contacto con el Ministerio de Salud, vemos el abastecimiento de cada hospital y sanatorio, si bien cada uno debe contar con su grupo electrógeno, pero cuando se producen fallas se acude con personal para que puedan asesorar o apoyarlo con equipamiento que tenga la distribuidora en caso de que no funcione como pasó en una clínica céntrica muy conocida, que tiene su grupo electrógeno pero tuvo una falla interna”.

“Con salud realizamos base en el SAME, se coordinaron no solo hospitales y sanatorios sino también el listado que ellos tienen, y nosotros, de personas electro dependientes, SAME lideró esto y nosotros apoyamos, hicieron una labor importante, muy bueno, pudimos apreciar el buen trabajo de la gente de Ministerio de Salud”.

En relación al perjuicio económico que le causó este apagón a la empresa, Vaccaro mencionó “tuvimos pérdidas económicas, por supuesto, porque no hay registro de consumos, e independientemente del costo económico está la pérdida del costo operativo, funcionamiento de equipos, operarios, esto ocasiono una pérdida y estamos en el análisis de cuanto significó”.