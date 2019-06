Bernis sobre las colectoras: “debemos ir hacia un sistema electoral más claro y transparente”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el presidente del bloque UCR/FCJ de diputados provinciales, Alberto Bernis, se refirió al planteo que realizó la oposición acerca del sistema de las colectoras.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Alberto Bernis expresó “hemos analizado e hicimos una autocrítica, porque hubo municipios, departamentos, donde las colectoras anduvieron bien, en otros no. En Libertador, en el año 2017, anduvieron muy mal, incluso quedó sentado como que había ganado la Izquierda cuando no fue así, solo en colectoras en la categoría diputados, había perdido, ahora en Libertador se ganó”.

“En capital por las colectoras se perdieron dos bancas, no es porque nos ganaron, sino porque armamos muchas colectoras y muchas no hicieron el piso, o sea tampoco fue una buena elección de concejales nuestros que no hicieron piso. Hay muchos que festejan y no están haciendo piso cuando en política se gana o se pierde, no hay ganadores perdiendo, se gana o se pierde”.

Agregó “después hay que hacer una autocrítica, porque no se sacó el mismo resultado del 2015, pero hay que hacerla y ver el contexto nacional del 2015 y el ahora, ver la gestión de gobierno, ver la estrategia electoral, ver hasta la impresión del voto”.

“El tema colectoras son cosas que hemos analizado y la seguimos analizando porque creo que debemos ir hacia un sistema electoral más claro y transparente, desde el punto de vista que el electorado sepa a quién votará”.

Afirmó “hay que hacerlo más simple, la boleta única, como primer paso, nos solucionaría ese tema”, concluyó.