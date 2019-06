Colectoras: “hay que recordar que los que inventaron el sistema fueron los del gobierno justicialista”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, se refirió al planteo de la oposición sobre la necesidad de cambiar el sistema de las colectoras.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Agustín Perassi expresó “he leído las declaraciones del diputado Matuk cuestionando el tema de las colectoras, y coincido con él en que el tema de las colectoras lleva a una elección complicada, le complicamos la vida a la gente. Se hace muy difícil al entrar, como pasó en Palpalá, y encontrar 40 votos distintos, y elegir».

“Tengo la opinión que habría que cambiarlo al sistema. Pero también hay que recordar que los que inventaron el sistema de las colectoras fueron los del gobierno justicialista, donde Matuk era funcionario», señaló.

Agregó “es un invento de ellos que sirvió para perjudicarnos. Esto siempre hay que recordarlo, porque muchos se olvidan que han pasado por la función pública y de algunas de estas cosas han tenido responsabilidad, la han tenido en muchas de estas cosas”.

Consultado por JUJUY AL DÍA® sobre si en el seno del Ejecutivo se ha planteado el tema de cambiar este sistema, Perassi respondió “no lo hemos hablado después de las elecciones. Creemos que ha salido en general bien, no hubo problemas, solo algunas cuestiones en Santa Clara y Yuto por algunos votos y personas que no entienden que ya pasó la elección y que los resultados son los que salieron, algunos no quieren aceptar la derrota, pero así es la democracia, a veces se gana y a veces se pierde”.

Respecto a si la boleta única o el voto electrónico serían opciones a la hora de modificar este sistema, Agustín Perassi consideró “sí, es posible, soy partidario de la boleta única que se puede combinar con un sistema electrónico, puede ser eso. Sino un Código Electoral distintos al nuestro, donde directamente nadie pueda presentar más de una lista, donde se fortalecerían los partidos políticos, un partido podría presentar lista desde gobernador hasta el último vocal, en una sola lista, llamémosle una lista verticalista”.

“O que los frentes que se armen se arreglen ellos dentro del frente y repartan las candidaturas y vayan con una sola lista, eso también es posible, un sistema así y sería más simple. Fíjense a nivel nacional, habrá 4 boletas en la mesa y el ciudadano la tendrá mucho más simple”.

Sostuvo “hay formas, aún sin boleta única ni voto electrónico, de mejorar el sistema eleccionario”, concluyó.