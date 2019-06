Apagón masivo: “obviamente que íbamos a tener serios inconvenientes en la respuesta si esto continuaba”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el secretario de Salud de Jujuy, Pablo Jure, se refirió a las actuaciones realizadas el domingo tras el apagón masivo que sufrió casi todo el país, y a cómo se trabajó en la provincia para evitar consecuencias fatales.

Pablo Jure. Foto: Edgardo Valera

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Pablo Jure señaló que “a partir de las 7:10 de la mañana, cuando empezó el apagón, en un principio hubo un normal funcionamiento de los grupos electrógenos de todos los hospitales que empezaron a funcionar a pleno. Pero alrededor de las 9, cuando no volvía la luz, nos comenzamos a preocupar y largamos la convocatoria en el SAME para hacer la reunión y hacer el relevamiento en cada uno de los hospitales”.

“Cada director se hizo responsable de su hospital y se empezó a hacer el relevamiento en el funcionamiento de todos los servicios, haciendo hincapié en los servicios críticos como terapia, quirófano, neonatología y las guardias”.

Agregó “estaban funcionando los grupos electrógenos en los principales hospitales con una autonomía de alrededor de 6 horas por lo que eso nos daba cierto aire para armar el Centro de Operaciones de Emergencia en el SAME para empezar a hacer la coordinación y ahí declaramos el alerta de salud para poder tener todo en funcionamiento y hacer los planes de contingencia y mitigación en el caso que sea necesario, por lo que se convocó a la empresa EJE SA que actuaron muy bien, llegaron con todo su equipo, al igual que convocamos al Ministerio de Desarrollo Humano, Seguridad, Defensa Civil, Bomberos, Policía y por supuesto Salud”.

Jure explicó que “uno de los aspectos a tener en cuenta, y como primer punto que nos interesó, eran los electrodependientes, las personas que necesitan de la electricidad para tener mejores condiciones de vida, necesitan un soporte básico de vida. En eso hicimos hincapié, se presentó la Directora Provincial de Rehabilitación, Verónica Curet, que nos pasó el listado, se convocó a la empresa que fue a ese lugar, vimos quienes necesitaban aporte de oxígeno y eléctrico para darle el apoyo con el SAME y toda la parte logística, lo que se hizo muy bien, en tiempo y forma, asistimos a 9 pacientes domiciliarios dándoles soportes de oxígeno”.

Recalcó “no tuvimos que hacer ninguna internación de consideración, no tuvimos riesgo de vida inminente ni guardia, ni en los servicios críticos ni quirófanos, por lo menos del relevamiento que tuvimos no hubo novedad”.

Consultado por este diario sobre la experiencia frente a un episodio de esta magnitud, Jure respondió “por supuesto se aprendió, pero no solo eso, tenemos que tener en cuenta esto que nos comentó el personal de la distribuidora de energía, que hacía más de 23 años que no ocurría un apagón de este tipo y de tal magnitud, no solo en el tiempo sino expansión”.

“Obviamente que íbamos a tener serios inconvenientes en la respuesta si esto continuaba, no se planifica por ahí este tipo de contingencia. Pudimos empezar a adelantarnos en lo más importante que era el combustible, porque el grupo electrógeno funciona con combustible, que tiene una autonomía e íbamos a necesitar más y quién lo provee son las estaciones de servicio las cuales no funcionan sin electricidad, por lo tanto no nos iban a poder proveer del combustible, salvo una o dos estaciones que gracias a los dueños accedieron con sus grupos electrógenos para darnos el combustible y prever que los servicios básicos los íbamos a tener cubiertos”.

“Lo mismo que el racionamiento, con la gente del Ministerio de Desarrollo habíamos empezado a prever el tema de la situación de calle y el frío que hacía dentro de los hospitales y poder mantener calientes a las personas, como ver el tema seguridad ya que a la noche podrían prender velas y generar incendios e intoxicaciones. Fueron muchas hipótesis planteadas en el Centro de Operaciones de Emergencias para empezar a dar respuestas tempranamente y generar cierta tranquilidad a la población porque estábamos detrás de esta situación”.

Pablo Jure resaltó “no hubo ninguna complicación gracias a Dios, la respuesta del SAME y de los Ministerios, la empresa privada de energía, todos actuaron rápidamente para que no ocurra ninguna situación fatal”.