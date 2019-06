Jujuy es la única provincia con el 100% de donación voluntaria de sangre

Jujuy al día® – En el marco del Día, y Mes, Mundial de la Donación de Sangre, nuestro medio dialogó con Ivone Ruiz Huidobro, integrante del Centro Regional de Hemoterapia, del Banco de Sangre del Ministerio de Salud de Jujuy, quien se refirió al trabajo en lo que es la donación voluntaria en nuestra provincia.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Ivone Ruiz Huidobro expresó “venimos trabajando desde el 2005 cuando teníamos 0% de donación voluntaria y hemos trabajado como toda una familia desde el Ministerio de Salud, diversas instituciones, el Pablo Soria, el Materno, y ahora llegamos al 100% de donación voluntaria y debemos reforzar las estrategias para mantener estos porcentajes. Somos la única provincia que lo consiguió, asique tenemos un doble trabajo para mantener este porcentaje de donación voluntaria”.

“Nosotros realizamos estas actividades, pero el que responde es el jujeño, somos muy solidarios, muy comprometidos en el tema de la donación de sangre, con, y por ellos, podemos dar respuesta a todos los hospitales”.

Respecto a los pedidos de dadores de sangre a través de las redes sociales, mencionó “nosotros trabajamos dentro del sector público, trabajamos con el 100% de las donaciones voluntarias que además son regulares, pero siempre vemos algún pedido para un paciente en particular. Hace muchos años hemos dejado sistema de donación voluntaria, este perfil de donante y trabajamos con la donación voluntaria. En ocasiones especiales hemos ayudado a otras provincias”.

En relación a la cantidad de sangre que tras los análisis de protocolo son descartadas, señaló “ha bajado muchísimo el porcentaje de sangre que debemos retirar en el sistema por reactividad en alguna de las pruebas de infecciones de transmisión sexual y por transfusión, siempre tenemos ese cuidado con toda la sangre porque se analiza todo en el Centro Regional de Hemoterapia, y la que está segura y certificada se manda al interior”.

“Es mínimo el porcentaje, puesto que todos los donantes voluntarios son habituales y ya saben en qué condiciones deben presentarse a donar sangre”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la integrante del Centro Regional de Hemoterapia, si se ha planteado alguna negativa para que una persona reciba una donación de sangre por cuestiones ideológicas o religiosas en la provincia. “Puntualmente en estos casos de Testigos de Jehová, son personas que no aceptan la transfusión sanguínea, pero de todas maneras no hemos tenido un problema grave con ellos, si son personas adultas y están lucidas ellos aceptan o no la transfusión, y si es menor de edad, el que dictamina si se hace, o no, es el Juez. Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar, pero siempre respetando las creencias y la diversidad”.

“Respetamos la decisión de las personas que no desean ser transfundidas, hay un documento legal que deben firmar, pero nunca hemos tenido ningún tipo de problemas con esto, para nada”, concluyó.