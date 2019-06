Los detienen en Tucumán tras intentar inscribir a un bebé en Jujuy e investigan si no fue secuestrado

Jujuy al día® – En diálogo exclusivo con nuestro medio, el Comisario Mario López, jefe de la División Unidad Operativa de Investigación Criminal de la Policía Federal Argentina con asiento en Tucumán, se refirió a la participación de la fuerza de seguridad en la demora de dos adultos que intentaron inscribir en una delegación del Registro Civil de Jujuy a un menor de edad recién nacido.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Comisario Mario López comentó que “recibimos el pedido de colaboración a través de la Secretaria de Cooperación de Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad de la Nación que la Justicia de Jujuy, más precisamente la Fiscalía de Delitos complejos de Jujuy, hizo un requerimiento para que las fuerzas disponibles procedan a determinar si en Tucumán iba a arribar un matrimonio con un bebé, en principio con la posibilidad de que lo hayan secuestrado”.

“Inmediatamente nos trasladamos a la terminal de la ciudad de San Miguel de Tucumán y efectivamente, en un transporte de pasajeros, venía la pareja con un bebé, y ante la coincidencia de los datos aportados por la justicia, se hizo la consulta y se dispuso que queden demorados hasta que se clarifique su situación judicial”.

Señaló que, hasta anoche, “los tenemos alojados en la Agencia Regional Federal de Tucumán, a la espera que la Justicia de Jujuy y Tucumán dispongan las cuestiones procesales que faltan”.

Agregó “están demorados hasta que se clarifique procesalmente cómo continúan. Eso la Fiscalía de Jujuy, a través del Juzgado de Control 1 de dicha provincia, están haciendo el requerimiento a la justicia de turno de Tucumán para que intervenga y preste colaboración a través de un exhorto”.

Acerca de datos de la pareja demorada y el estado de salud del menor, el Comisario López comentó “las dos personas demoradas son adultos, mayores de edad, con una diferencia de edad entre el hombre y la mujer, ella es mucho mayor. No son de Tucumán: una de las personas es extranjera, la otra argentina, pero no son de Tucumán, y en principio no serían tampoco jujeñas”.

“Respecto al bebé, es de pocos días de vida. Inmediatamente que se hizo el procedimiento en la terminal a los fines de determinar su estado de salud se lo trasladó a la Maternidad de Tucumán y está internado en observación. Estaría en perfecto estado de salud, y eso es lo más importante de todo esto”.

Además, indicó que en el procedimiento se realizaron distintos secuestros “y se puso a disposición de la justicia para que ellos analicen y determinen si es de interés para la causa”.