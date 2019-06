“Con la figura del dolo eventual, y endurecer más las sanciones, vamos a mejorar la circulación en el espacio público”

Jujuy al día® – En el marco del Día de la Seguridad Vial, celebrado el 10 de junio, nuestro medio entrevistó al titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos y de la Secretaria de Seguridad Vial de la provincia, Luis Martín, quien realizó un balance sobre las tareas realizadas en Jujuy en pos de disminuir la casuística vial, remarcando que Jujuy tiene la menor tasa del NOA.

Además, señaló que es necesario sanciones más fuertes, condenas más importantes en el caso de los siniestros viales, y que tome el rol en estos casos el dolo eventual.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Luis Martín expresó “nosotros en estos tres años y medio apostamos fuertemente, y lo seguimos haciendo, a la faz preventiva, control y fiscalización, y la tercer arista muy importante la educación vial. Creo que nos hemos apoyado en estos tres componentes y esto nos está permitiendo bajar la siniestralidad vial, y lo más importante de todo disminuir la cantidad de víctimas fatales”.

“Hemos empezado la gestión con 176 víctimas fatales en el 2015, el año pasado ya hubo 143, un porcentaje importante de disminución y este año seguimos bajando una cantidad importante. No tenemos que soportar más fallecidos en siniestros viales, tenemos que empezar a generar esa conciencia en toda la sociedad involucrada en el uso de la vía pública para realmente ser solidarios, responsables y poder ir cumpliendo los objetivos fijados dentro del Ministerio de Seguridad, a través de esta Secretaria, que es disminuir notoriamente la siniestralidad vial”.

JUJUY AL DÍA® consultó al titular de la Secretaria de Seguridad Vial de la provincia si considera que es necesario agravar las sanciones y penas para disminuir la siniestralidad y bajar el número de personas muertas en siniestros, a lo que respondió “creo que sí, fundamentalmente cuando una persona comete un atropello, una colisión y esta persona se encontrare en estado de ebriedad. Deben ser sanciones y penas gravísimas, ejemplificadoras, ya no alcanza con un homicidio culposo. Tenemos que aferrarnos a que las leyes tengan el reproche que se merecen hacia estos individuos que tienen conductas muchas veces criminales, conducir en estado de ebriedad es una conducta premeditada, sabía lo que puede llegar a ocasionar saliendo en ese estado, por lo que las sanciones y las penas se tienen que endurecer y se deben cumplir como está esperando gran parte de nuestra sociedad”.

“Se debe aplicar el dolo eventual, dejar de lado el homicidio culposo. Acá hubo una toma de conciencia antes de salir a beber y manejar, sabemos lo que podría llegar a ocurrir sin embargo lo hicimos, y después de estar ingiriendo bebidas alcohólicas salimos con un arma a la vía pública que es de todos”.

“Con esa figura del dolo eventual y endurecer más las sanciones vamos a mejorar mucho pero mucho la circulación en el espacio público”, consideró.

Acerca de las tasas en esta materia en Jujuy, señaló “las tasas son de acuerdo a la cantidad de vehículos y habitantes de cada provincia, nosotros hoy, tenemos la tasa más baja de todas las provincias del NOA, después de 6 meses de implementarse la ley de tolerancia cero hemos bajado notoriamente la siniestralidad”.

“Estos guarismos del 2018 no tendrán nada que ver con los que se van a registrar en el 2019”, aseguró.

Resaltó “era muy importante contar con esta ley contra este hábito reprochable de conducir bajo la ingesta de alcohol, en base a esto hemos empezado a aplicar fuertes políticas públicas, principalmente a lo que hace al control y fiscalización para sacar del circuito legal a todos los conductores que lo hacen bajo la ingesta del alcohol, esto nos está dando resultados altamente satisfactorios con una disminución importante de la siniestralidad vial”.

“Empecemos a respetar y cumplir las leyes, las conocemos, muchas veces vamos a sacar la licencia de conducir y hacemos un curso donde nos enseñan aspectos fundamentales para conducir cualquier vehículo de distinto porte y luego no la cumplimos, parecería que luego salimos y hacemos todo lo contrario, por ello los insto a que seamos solidarios, responsables, buenos conductores, cumplir las leyes no cuesta mucho”.

Señaló “nos podemos divertir, tomar todo el alcohol que nuestro organismo soporte, pero no manejar. Eso es lo que necesitamos porque una de las principales causas de siniestralidad es la ingesta de alcohol. Muchos decían que acá está muy arraigado, tenemos muchas fiestas culturales, si no tomamos alcohol parecería que no está cumpliendo el objetivo, pero diviértanse, tomen lo que puedan, pero por favor no manejen”.

Además, mencionó “realmente debemos usar responsablemente la vía pública, cumplir con la normativa vigente, la Ley Nacional de tránsito la 24449 y la 26363 que viene a endurecer las penas de la anterior ley. Debemos ser solidarios, no somos dueños de las rutas y las calles, respetar a los peatones, y reitero: debemos desterrar definitivamente la ingesta de alcohol a la hora de conducir, cumplir las velocidades permitidas, colocarnos el cinturón de seguridad”.

“Siete personas por día mueren en Argentina productos de sinestros viales, conductores o acompañantes de motovehículos. De estas, el 70% de los casos se podrían prevenir y disminuir las secuelas graves con el uso del casco. Fijémonos lo importante que es usar protección a la hora de salir con el vehículo”.

“Nos está costando mucho, aun no nos acostumbramos, todavía tenemos ciertos reproches porque exigimos la utilización del casco y solicitamos la colaboración de todos los municipios para que seamos contestes y trabajemos en forma homogénea en la aplicación de todas estas políticas públicas en materia de seguridad vial. Creo que con eso vamos a mejorar considerablemente el uso de la vía pública, vamos a tener mucha menos siniestralidad y tendremos conductores mucho más responsables y solidarios al momento de conducir”, concluyó.