Elecciones en Jujuy: “Fraile ratificó el rumbo y el camino que quiere”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el reelecto intendente de Fraile Pintado, Iván Poncio, se refirió a la victoria obtenida este domingo y a lo que significará encarar, esta vez, 4 años de gestión por los fraileños.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Iván Poncio expresó “esto fue el triunfo del trabajo que venimos haciendo, el trabajo en equipo. Fraile una vez más eligió otro camino, como lo viene haciendo, y eso da más fuerza para seguir trabajando en los proyectos que venimos haciendo, un proyecto que quiere desterrar la política vieja, la de los acuerdos, la de los arreglos, de todo lo turbio, buscamos desterrar eso, con honestidad, transparencia. Cometemos errores, porque los cometemos, pero tenemos la frente en alto como para reconocerlo y seguir trabajando, con esa humildad que nos caracterizó siempre y otra vez la gente lo eligió”.

“Se juntaron todos los partidos políticos contra nosotros, y volvimos a ganar, y Fraile ratificó el rumbo y el camino que quiere”.

Sobre lo que se viene en materia de proyectos para estos 4 años de gestión, señaló “lo que le ofrezco a Fraile es mi trabajo, más compromiso, la misma gestión que llevamos adelante, lógicamente que tengo mis sueños de seguir pavimentando, de seguir haciendo cloacas, modificar algunas deudas pendientes que tiene Fraile como la Feria y demás”.

“Nos hemos caracterizado en nuestras campañas por no prometer sino por hacer y saber cuáles son las necesidades de la gente. Tenemos un diagnóstico desde hace mucho tiempo de lo que necesita nuestra ciudad y trabajamos en ese sentido, de a poco. Tuvimos una gestión muy corta, de 2 años, así que creo que en estos 4 podemos explayar más nuestro trabajo y nuestra proyección”.

Respecto a sus proyectos sobre la explotación y exportación de la producción de la localidad como el desarrollo del turismo, Poncio indicó “son metas a mediano plazo, tenemos que primero dar un salto de calidad nosotros como ciudad, como productores, y después en la parte turística. Estamos incursionando, somos muy nuevos, es primera vez en la historia que Fraile tiene una Dirección de Turismo, y entendemos que es un camino largo por recorrer”.

Explicó “tenemos que educarnos para el turismo, el turismo es educación, es empezar a crear una nueva conciencia sobre el cuidado de nuestra propia ciudad y aprender a tratar bien a los turistas, educarnos y entender lo que tenemos para ofrecer. Esto será un proceso largo, pero no por eso no lo vamos a hacer, le venimos apostando mucho, son nuevos desafíos y trataremos de sacar esto adelante”.

Acerca de la conformación del nuevo Concejo Deliberante de la localidad, mencionó “hemos logrado un concejal y dos la oposición. Queda confirmado igual que ahora, 4 de la oposición y 2 nuestros”.

“Por suerte no hemos tenido trabas en el Concejo Deliberante para trabajar, espero no tenerlas ahora. Siempre se ha trabajado en conjunto, con nuestras diferencias, pero entendiendo que el único objetivo es mejorar Fraile, y no nuestro egoísmo”.